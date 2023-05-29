砷、汞和铅？人们吸食电子烟时还吸入哪些物质？

要点： 有关机构对17种电子烟的烟液进行检测，至少发现10种有毒物质;

昆州州长安娜斯塔西亚·帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）表示，这些发现打破了电子烟无害的想法；

部分电子烟产品中的尼古丁含量高达47000毫克/千克。

一项政府研究发现，昆州零售商出售的电子烟产品中含有尼古丁、砷和铅等化学物质。





最新的检测发现，市面上广泛使用的电子烟产品被发现含有有毒重金属、致癌物质和尼古丁。





昆州卫生与环境委员会（Queensland's Health and Environment Committee ）对该州零售商提供的17种电子烟的烟液进行化学成分检测。





所有样本均被检测出了砷、铅、汞、镍、铬、锑和镍等有毒重金属，以及已知的致癌物质如甲醛。





澳大利亚医学协会（Australian Medical Association ）昆州分会主席玛丽亚·布尔顿（Maria Boulton）博士表示，尽管这项研究没有取得新突破，但任何有助于监管机构和政府对电子烟采取行动的举措都是积极的。





上周六，她在接受布里斯班的4BC电台采访时表示：“我认为已经有了明确答案，实际上这些信息已经足以证明这些物质是危险的。”



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她说：“如果幼儿接触到电子烟并摄入其中液体，他们可能会因此死亡。”





检测中的所有样本都含有尼古丁，尽管昆州法律要求含尼古丁的电子烟产品需要凭处方才能获得。





样本中的尼古丁含量从微量水平（小于200毫克/千克）到47000毫克/千克不等。





处方电子烟产品的尼古丁含量可高达100000毫克/千克。





今年5月初，澳大利亚联邦政府宣布将禁止所有电子烟产品，由医疗专业人员开具的处方除外。



昆州卫生部长芬蒂曼（Shannon Fentiman）表示，考虑到电子烟产品在年轻人中越来越受欢迎，这项结果令人震惊。





她在一份声明中表示：“这些结果明确表明，电子烟产品内含的物质极其危险。”





上周，昆州政府通过了一项法案，加强对烟和电子烟使用的控制，包括对销售或存储非法烟草实施更加严厉的处罚。





昆州州长帕拉什伊表示，检测结果令人震惊。



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她在一份声明中说：“有些人可能会认为吸食电子烟比吸烟安全，甚至认为无害。”





“检测结果应该让那些人重新考虑。”





该研究并未显示电子烟相对于吸烟的安全性。





布尔顿博士表示，重点是吸烟者能够获得补贴，能够长期去看全科医生，去讨论戒烟选择。





“当我们和某些人谈论戒烟时，电子烟不是第一道或第二道防线，”她说。





布尔顿表示，烟草行业曾向药剂师发送电邮，向他们提供回扣，如果他们推荐顾客到医生处寻求尼古丁电子烟处方。





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