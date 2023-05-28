租金占收入比例达9年最高 四分之一家庭半数开支用于交租

澳新银行（ANZ）及房地产分析公司CoreLogic的最新数据显示，随着物业租金持续上涨，澳洲人用于交租的开支已超过收入的三成，达到2014年以来的最高水平。





两个机构共同发表的报告指出，目前租金所占的比例达到家庭收入中位数的30.8%，对于倒数25%的低收入家庭而言，租金占比更高达51.6%。





数据证明在“30/40”定律下，住房压力问题难以解决——“30/40”定律即收入最低的四成人，有三成的收入要用来应对住房开支。





尽管中低收入者之间在住房可负担程度上一直有很大差别，但报告发现，这个差距正在拉大，贫困家庭受租金攀升的打击更大。



CoreLogic研究总监欧文（Eliza Owen）表示，租赁市场的高需求是由一些“不寻常的改变”造成，包括人均拥有物业减少、海外移民人数剧增等。





投资环境不佳，也令新出租物业的流动性放缓。





她说：“租金暴涨、央行加息、建筑行业压力都降低了住房竞争。”





她此前预测投资物业借贷恢复可增加出租物业供应，从而降低租金，但她强调这一过程需要时间。





数据显示，目前澳大利亚出租物业空置率为1.1%，远低于过去10年平均水平的3%；新招租物业的数量也低于平均数字。





澳新银行的高级经济学家埃梅特（Felicity Emmett）表示，经济前景不明朗也影响物业买卖市场，令更多人暂时租屋观望。“社会房屋减少，无论哪个收入群体都能感受到租金压力。”





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