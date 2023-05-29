奥巴马讲历史麦当娜教音乐？人工智能走进澳洲学校课堂还有多远？

要点： 尽管人工智能在一些学校被禁用，但一些人认为它可以帮助孩子学习；

一些人认为，可以研发人工智能教学方法以满足学生不同学习风格的需求；

想象一下，由奥巴马（Barack Obama ）讲解的历史课或麦当娜（Madonna）教授的音乐课，这可能在未来人工智能的使用中成为现实。

一些人担忧人工智能将给学习和教学带来负面影响。它在一些学校被禁止使用，然而，越来越多的技术专家认为人工智能将彻底改变学生学习的方式。





西澳数据科学创新中心（WA Data Science Innovation Hub）主任亚历克斯·詹金斯（Alex Jenkins）希望教育部门不仅只是担忧ChatGPT 等工具带来的剽窃等问题，还能够更多考虑到人工智能帮助孩子们学习的潜力。





他说：“我相信机会将是巨大的。”



不再按照学生“平均水平”教学

詹金斯希望在未来的学习中，所有孩子都有机会发挥他们的潜力，但这意味着需要改变当前的教育方式。





“目前的课堂模式可以追溯到工业革命时期，它在很长一段时间内为我们提供了良好的服务，但也有局限性，”他说。



Mr Jenkins said the current method of teaching puts a deadline on learning specific concepts and that teachers do not always have the time to teach individual students in different ways. Source: Getty / ER Productions Limited 教师一般在学校规定的时间内工作，教授班上20至30名学生。詹金斯表示，老师别无选择，只能按照学生的平均水平进行教学，这意味着一些学生落在后面，而成绩优异的学生也没有机会挑战自我。





他以数学课为例。





“数学课会涉及多个知识点，比如计算，一旦掌握了计算，就会转向学习分数。”





“一些孩子在学习分数之前并未掌握计算，这让他们的学习变得更加困难。”



A chart indicating students' journeys in maths learning. 詹金斯表示，学生通常会在某个阶段因为没有掌握前一个知识点而对数学感到困惑。





他建议利用人工智能采用精通模式的教学方法，即学生在掌握了前一个知识点之后再转向下一个。



A chart indicating how AI support could potentially help improve maths learning outcomes. 詹金斯说：“这种模式已被证实可以改善学生的教育成果，但由于我们还未拥有这样的资源，迄今还没有这样做。”





“我们只有一个老师，但如果把人工智能视为一个教学助手，那么老师就有30个人工智能助手去辅助学生学习，这就改变了教学模式。”



针对不同学习风格研发教育方法

“人工智能可以针对每个学生的长处和短处来辅助学习。 如果他们在某些特定方面存在差异，或是缺乏语言技能，又或是缺乏某方面技能，那么人工智能可以进行个性化教学，”詹金斯说。



AI could allow all students to be taught in a style that best suits them. Source: Getty / JohnnyGreig “对于特定概念可能有三四种不同的学习方式，可以从不同角度去学。”





詹金斯表示，人工智能可以通过可视化、声音、图像或视频等不同方式教授学生。



提高澳大利亚的教育成果

詹金斯表示，人工智能助手将产生类似辅导老师（tutor) 的影响。





“就辅导而言，它可以让低于平均水平的学生变成高于平均水平的学生，也可以让普通学生变成优秀学生，”他说。





詹金斯相信，人工智能为学生提供的一对一支持，将提升学校整体的学习水平。





“这通常会使计算和读写能力等多领域的平均教育水平大幅提高。”





生产力委员会2022年的一份报告发现，在澳大利亚，每年有5%到9%的学生在读写或计算方面没有达到年级水平的预期。





该报告继续指出，这些学生需要“有针对性的支持”。



READ MORE “请别把我们往最坏处想”：学生知道AI的存在 希望大学指导他们使用

报告指出：“研究表明，有针对性的干预是有效的，特别是小组学习或一对一辅导。”





“密集、有针对性的支持让教师能够专注于少数学生的需求，提供与他们的理解能力高度匹配的教学。”





澳大利亚许多家长认同，更加个性化的学习方法能够带来益处。





越来越多的家庭转向居家教育（homeschooling），这些家庭中有很多人认为，澳大利亚的主流学校并不适合他们的孩子。



教师不会被人工智能取代

澳大利亚教育联盟（AEU）主席科雷纳·海索普（Correna Haythorpe）表示，当我们讨论此类技术对学校的影响时，教师处于前线位置，这是非常关键的。



READ MORE 人工智能监管呼声日涨：全球暂停键能否按下？究竟应如何监管？

“教师最能决定如何为各种需求的学生提供最有效的学习计划；通常情况下，可能涉及使用额外的教育资源来补充传统的教学方法，”她说道。





海索普表示，需要考虑效果、学生安全以及在课堂上使用人工智能的潜在方式。她表示，该联盟目前正在就此问题咨询其会员。





詹金斯表示，将人工智能整合到课堂中并不会让教师多余。





“我希望大家不要将此想像成某一种场景，即教室里摆满了50台笔记本电脑，学生们只是坐在那里和电脑一同学习。”





“教师绝对是不可或缺的，”他说。



Mr Jenkins said he envisioned even with greater use of AI, there would always be a need for a teacher in a classroom. Source: Getty / Donald Iain Smith “人工智能让老师能够花更多时间进行课堂互动，有更多时间鼓励学生，与孩子们进行社交互动和小组活动，”他说。





“技术不会取代教师，它将提升教师的水平，确保他们尽力为学生提供最好的帮助。”





据詹金斯介绍，有的在线教育平台已经可以利用聊天机器人技术，使用软件模拟与学生进行类人对话，帮助他们学习。



在澳大利亚课堂拥抱人工智能

詹金斯说，人工智能技术目前可以在合适的教室电脑上使用，但在未来，这种技术可能不需要传统的键盘输入界面。





尽管现在很难想象，但他表示未来几乎有无限可能。



想象一下，有一节由奥巴马讲解的历史课或由麦当娜教授的音乐课，使用这种技术，这些都将是可能实现的事情。 詹金斯

他说，在课堂大规模应用人工智能之前，获得正确的技术和方法的确很重要，但他不明白为什么澳大利亚学校还未开始将人工智能的使用融入到课堂中，去探索它的运作方式。





“让我们部署这项技术，每天使用半个小时，比如采用这种模式做半小时的数学练习，然后看看效果如何。”





詹金斯表示，未来一年内人工智能在课堂的使用有可能出现。





今年2月，联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）与各州教育部长举行会议时，讨论了人工智能在教育领域的应用。





部长们一致同意成立一个特别工作组并制定框架，指导学校利用人工智能工具来支持教学和学习。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。











