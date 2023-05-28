尽管澳洲冬季的温度低于零度的情况不多见，但在南部区域温度也相对较低，早上尤其如此。





在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，星海汽修（Star Ocean Auto Mechanic Repairs）的潘师傅和听友们聊了聊冬季车辆养护的话题。





潘师傅表示，以悉尼的冬季为例，他在工作中基本没碰到与较低温度有关的车辆保养和维修情况。





但他说，在温度较低的冬季，冷车启动后，车友们最好等车辆仪表盘检测指示灯灭后再行车，在水温上升到正常温度前，最好不要猛踩油门急加速，因为在冷车的情况下，发动机和变速箱油液润滑没有正常温度时好，且皮带的温度也没有上升到正常温度。





在节目中，听友们还咨询了发动机缺缸后更换点火器、汽车热风功能时有时无、汽车冷启动后发出5-6秒的噪音、车辆爆胎后的车速控制、刹车有类似小鸟鸣叫的异常声音、车辆保养加的机油并非厂家推荐的参数、卡车的三元催化器排气时间延长等问题，潘师傅均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【空中汽车诊所】冬季冷车启动后最好别猛踩油门 SBS Chinese 28/05/2023 30:37 Play

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