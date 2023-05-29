“以为飞机撞大楼”：墨尔本周日晚经历3.8级地震 居民反映震感强烈

周日晚，墨尔本经历3.8级地震。不同区域的居民均有反映，感受到房屋震动，发出巨大的响声。





澳大利亚地球科学组织（Geoscience Australia）报告表示，周日晚11点41分，在墨尔本西北边缘的Sunbury附近发生了3.8级地震，震源深度估计为3公里。超过2万人与该机构联系，报告了地震感受。





墨尔本居民可通过 此链接 向澳大利亚地球科学组织报告昨晚经历。



虽然Sunbury位于墨尔本西北40公里处，但是墨尔本中央商务区也感受到了地震影响。





据ABC报道，最北边的本迪戈（Bendigo）和最南边的霍巴特（Hobart）均有震感。





维州应急服务队（SES）首席运营官维布希(Tim Wiebusch）告诉ABC墨尔本电台，许多人报告说感觉到了震动，但目前没有接到关于建筑物受损或受伤的报告。





“我们正在谈论的3.8级地震的规模，一般来说，许多人在室内肯定能感觉到，那些在户外的人也能感觉到，”他说。



2021年9月，墨尔本发生5.9级地震，Betty's Burgers & Concrete Co餐厅遭到地震破坏。 (Photo by Alexander Bogatyrev / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA “你会听到那种突然的急促声，就像一些人经历的火车噪音一样。这次地震从吉朗（Geelong）到巴拉瑞特（Ballarat），到西摩（Seymour），到莫宁顿半岛（Mornington Peninsula），再到北边的默奇森（Murchison），都有广泛的感受。”



我以为是飞机撞了大楼！

住在一座墨尔本市中心公寓的杨晨这样描述昨晚的感受。





杨晨住在一座高层大楼的26楼，她表示，当晚的地震并不像是晃动而是轰鸣：“感觉那个楼要塌了， 冲击特别大。”





因为害怕电梯可能更危险，杨晨选择继续留在了房间内，和朋友家人保持通话联系。





墨尔本地震研究中心的首席科学家亚当·帕斯卡尔（Adam Pascale）表示，昨晚的地震是墨尔本都市区100多年来最高级别的一次地震。



帕斯卡尔在周一告诉ABC电视台，通常地震的破坏超过4、5级时才会发生破坏，但是周日的地震因震源相当浅且接近城市，可能会造成一些建筑外观或结构上的问题。





与2021年9月发生的地震相比，周日的地震要小100倍左右，他说，但是因为震源距离近，在震感上相近，但持续时间更短。





SES表示，昨晚的地震没有造成任何损失和后果。





在过去五年里，维州还发生了四次3级以上的地震，包括2021年在Rawson北部发生的5.9级地震。





一般而言，澳大利亚每年约发生100次三级或以上的地震。





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