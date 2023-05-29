墨尔本周日地震 遇到地震我们该怎么做

周日深夜，墨尔本的部分地区受到了一次短暂但相对强的地震冲击。澳大利亚地球科学组织（Geoscience Australia）报告表示，在墨尔本西北边缘的Sunbury附近发生了3.8级地震，震源深度估计为3公里。





维州应急服务队（SES）发布了关于地震发生时的注意事项：



维州应急救援发布地震发生时的注意事项。Source: SES

如果你感受到地震：

卧倒在地。

躲在坚固的桌子或其他家具下面。

抓紧稳住自己，直到摇晃停止。

如果你被困在废墟下：

不要使用打火机或火柴来制造光线。

尽量保持不动，用手帕或衣服捂住嘴。

敲击管道或墙壁，以便救援人员能够找到你。呼喊只是最后的手段。

如果发生余震，请采取以下措施保持安全：

室内

蹲下，躲在坚固的桌子或家具下面，抓紧稳住。

直到摇晃停止，你确定可以安全离开前都留在室内。

在电梯内

蹲下，找掩护，抓紧。

当摇晃停止时，如果你能安全地做到的话，试着从最近的楼层出去。

在驾驶中

把车停在远离建筑物、树木、立交桥和电线的地方。

停车并系好安全带，直到摇晃停止。

一旦摇晃停止，应谨慎行事，避开可能被损坏的桥梁或坡道。

在户外

远离建筑物、树木、路灯和电线，然后蹲下、找掩护并抓紧。

在海滩或海岸附近

蹲下，掩护，坚守，然后立即转移到高处，以防海啸随之而来。

在山地、丘陵、斜坡或悬崖附近，要警惕坠落的碎片或山体滑坡。

在2021年9月墨尔本发生地震时，一些地区发生了断电和断信号的情况。SES表示，除非建筑物在地震中明显受损，否则可以安全返回。





地震结束后，人们应该远离受损的建筑物，直到应急人员对其进行检查。





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