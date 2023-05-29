【SBS新闻快报】经济指标弱于预期 CBA称利率将在6月暂停上涨

澳大利亚统计局（ABS）的最新数据显示，4月份的零售销售额为352亿澳元，低于市场预期的上升0.3%。





此前，零售销售额在3月份增长了0.4%，2月份增长了0.2%。按年率计算，截至2023年4月30日的12个月内，零售销售数据从3月份的5.4%增长放缓到4.2%。





澳大利亚统计局的零售统计主管本·多伯（Ben Dorber）将零售支出的疲软归因于澳大利亚储备银行（RBA）积极收紧货币政策，导致消费者行为的转变。





多伯先生表示：“过去六个月的零售额保持平稳，因为消费者在应对生活成本压力和利率上升的情况下，减少了对非必需品的消费。”





针对最新的零售销售数据，澳大利亚联邦银行（CBA）表示，低于预期的零售额将受到储备银行的欢迎，因为这可能表明经济增长放缓，或将降低通胀压力。





联邦银行的首席经济学家克雷格·詹姆斯（Craig James）表示：“澳洲消费者的反应正是储备银行所希望看到的。同时，预计零售商对供应商提出的任何价格上涨将更加抵制。”



联邦银行的史蒂芬·吴（Stephen Wu）表示，在5月份重新开始加息后，储备银行可能会在下一次货币政策委员会会议上暂停加息。





他补充说：“连续的疲软经济数据意味着，我们不认为储备银行将在6月份的会议上加息。”





他还表示：“展望未来，我们预计消费者支出的增长将进一步放缓。由于众所周知的滞后效应，储备银行今年实施的加息政策尚未完全传导到可变利率抵押贷款还款。”





AMP资本首席经济学家沙恩·奥利弗（Shane Oliver）表示赞同此观点，但他警告称，鉴于“持续鹰派的评论”，以及工资增长风险和房价上涨，储备银行仍有可能继续加息。





他观察到：“问题在于，我们现在看到明确的证据表明加息正在拖累经济，如实际零售销售下降、建筑许可审批量下降、企业投资计划放缓，以及就业市场放缓的早期迹象。”





“与此同时，通胀率已脱离了高点，并在下降当中。”





但是，此前加息的滞后影响构成了一种“高度和不断上升的危险”，储备银行可能“走得太远”，过度关注失业率、通胀和工资增长。



在上一次货币政策委员会会议纪要中，储备银行董事会指出，“可能仍需要进一步加息”，下一步的行动将“取决于经济和通胀的发展”。





迄今为止，储备银行自2022年3月开始实施加息周期以来，将现金利率累计上调了375个基点。





当前的现金利率为3.85%，这是联邦银行预计的终点利率。





然而，其他经济学家仍预计最后一次加息将使现金利率上升25个基点，达到4.1%。





下一次货币政策委员会会议定于6月6日星期二举行。





与此同时，美联储也暗示将暂停加息周期，该周期自2022年初以来已经累计加息500个基点。





美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在5月19日华盛顿的一次会议上表示，可能需要更多时间评估仅仅一年多时间内累计紧缩了500个基点的“滞后效应”。





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