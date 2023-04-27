通胀影响未停 长期病患：将专科预约一拖再拖

要点： 全国医疗和医院服务费用上涨 4.2 %。

上个季度消费者价格指数上涨 1.4 %。

高等教育、医疗和医院服务、燃气和国内假期旅行及住宿的费用都增加了。

联邦财长查默斯(Jim Chalmers)表示，“这个国家的国民在日常生活中仍能感受到生活成本的上涨。”

来自卧龙岗的 58 岁男子东尼（Tony Konjarski）患有慢性背痛、类风湿性关节炎和青光眼，由于他无力支付专科医生的诊症费用，因此他不得不已经常把风湿病学家和物理治疗师的预约推迟数月。而最近数月，这一个情况就变得愈来愈困难。





数据显示，在 2022 年 12 月到 2023 年 3 月，全国的医疗和医院服务成本增加了 4.2%。





有关方面成本大增是推秀澳洲经济的消费者物价指数 (CPI) 在过去一个季度上涨 1.4% 的原因之一。



联邦财长查默斯表示他相信通胀已经见顶，但表示高通胀带来的痛苦会持续存在。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 澳洲统计局 （ABS）发布的最新数据显示，近几个月通胀略有缓解，但财长查默斯 (Jim Chalmers) 表示，“这个国家的厨房餐桌周围仍能感受到生活成本的上涨。”





在 2023 年 3 月的季度数据显示：年度通货膨胀率为 7%，低于 2022 年 12 月季度的高位 7.8% 。





查默斯表示：“最严重的通胀压力已经过去，但它们会在比我们希望的更高的水平上停留更长时间。”





除了医疗和医院服务，其他对截至 3 月的三个月 CPI 增长作出重要影响是分别是高等教育、天然气和其他家庭燃料以及国内假期旅行和住宿。



医疗和医院服务成本上涨了多少？

救世军少校科林森（David Collinson）说，药物和牙科费用是民众难以支付，向他的组织寻求帮助的项目之一。





他说：“三年前他们无补牙，两年前又再次错过，而这个问题不断积累。”





科林森说，在许多情况下，人们买不起精神疾病的处方药物，这往往会在他们在承受经济压力之外再造成进一步的压力。





东尼（Tony Konjarski）是一名临时清洁工，每周收入不足 500 澳元，根据他的工作时间，他可从 Centrelink 获得最多 60 澳元的额外补助。





他很想担任更长期的岗位，但相信是因为他的学习困难问题导致他难以找到工作。





如果东尼能够获安排额外的轮班工作，他会设法留出金钱用于会见他的专科医生。





他说：“如果我在被转介给专科医生时还没有钱，那么我会把它推迟，直到我得到足够的金钱。”



天然气和其他家用燃料增幅最大

目前，东尼尝试尽量多去游泳以治疗背痛和关节炎，而且游泳也有助于减少体力消耗。





他说：“我不在家洗澡，我在游泳的地方洗澡，这样可以节省我的热水费。”





“除了电视，我不开任何灯或任何其他东西。”





2023年3月季度，天然气和其他家用燃料的成本上涨了 14.3%。



救世军为社区中需要帮助的人提供多项支持服务。 Source: AAP / JOEL CARRETT 科林森说，过去六个月到救世军寻求经济援助的人数增加 20%，许多人需要帮助支付水电费。





他忆起一位年轻母亲的故事，她前往其中一个中心寻求帮助以支付电费。





科林森说：“她说已经到了要在支付账单或支付孩子午餐费用间选择的阶段。”



住屋、学生助学贷款和假期

导致 CPI 上涨的其他领域是住屋、高等教育和国内旅行费用。





最近一个季度的房价上升 1.9%，目前比一年前高出 9.8%。





与此同时，澳洲国内度假旅行和住宿的成本在最近一个季度增加 4.7%。





澳洲统计局 （ABS）价格统计部门的负责人马夸特（Michelle Marquardt）表示，高等教育费用和年初出现的其他变化导致该领域的消费者物价指数上涨 9.7%。





“本季度在高等教育中看到了额外的增加，因为自2021年，学费被列入毕业生就业准备计划的一部分，因而继续带动该指数。”





查默斯表示，生活费用减免措施将在13天后在联邦预算案中通过。





周三（4月26日）上午，当公布消费者物价指时，政府还宣布改变处方药物的处方开发方式，以便为消费者节省开支。





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