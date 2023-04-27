澳大利亚2023年气象预测：拉尼娜现象已结束，厄尔尼诺现象即将到来？

在过去的三年里，澳大利亚的夏天变得不一样了，大部分地区都经历了大范围的降雨和洪水。





但造成这些情况的罪魁祸首‘拉尼娜现象’（La Niña）已经正式结束，世界各地的气候预报员正在监测接下来会发生什么。





根据澳大利亚气象局的数据，在经历了罕见的连续三年拉尼娜现象之后，现有迹象表明今年冬季（6 月至 8 月）可能会形成相反的气候模式——厄尔尼诺现象（El Niño）。





这将意味着东海岸将出现温暖干燥的天气，并增加发生丛林大火的风险。





气候专家强调，这只是一个预测，现在判断今年春季和夏季澳大利亚会发生什么还为时过早。以下是我们目前所知道的。



什么是厄尔尼诺现象？

美国联邦科学与工业研究组织（CSIRO）气候科学高级研究员南迪尼·拉梅什 (Nandini Ramesh) 解释道，目前，在中美洲和南美洲附近的东太平洋海面以下，一团温暖的海水正在聚集，而且越来越大。





“这就是我们正在观察到的现象。这就是告诉我们厄尔尼诺现象可能发生的原因，”她说。





当热带太平洋中部和东部的海面温度比平时高时，厄尔尼诺事件就会发生，而拉尼娜事件的特点是海面温度比平时低。这些变化导致大气环流的转移。





“这些温暖和凉爽的事件一次会持续几个月——厄尔尼诺事件的典型时间范围是六到九个月，”拉梅什博士说。





“影响大气的是该海域的温暖或寒冷的温度。这使得这种干扰得以传播，并改变了全世界的天气状况。”





太平洋和上层大气的这些变化构成了厄尔尼诺-南方涛动 (ENSO) 循环的一部分。



厄尔尼诺形成的可能性有多大？

新南威尔士大学气候变化研究中心的兼职研究员汤姆 · 莫特洛克博士（Tom Mortlock）说，厄尔尼诺和拉尼娜是光谱的两端。





“我们刚刚结束了一次非常罕见的拉尼娜事件，这是22 年来的第一次连续三次拉尼娜事件，也是我们能看到的历史记录中的第四次，” 莫特洛克博士说。





“我们都知道，这给澳大利亚东海岸带来了大量降雨、更潮湿的天气、洪水以及洪水相关的破坏。





“厄尔尼诺现象恰恰相反。”





上个月，气象局宣布拉尼娜现象正式结束，并发布了厄尔尼诺预警，这意味着今年厄尔尼诺现象发生的可能性约为50%。这大约是任何一年厄尔尼诺形成的正常可能性的两倍。



根据该局 4 月 26 日的最新展望，厄尔尼诺-南方涛动周期目前处于中性状态，既不是厄尔尼诺也不是拉尼娜的第三阶段。





“热带太平洋的海洋和大气指标处于中性厄尔尼诺-南方涛动水平。然而，有一些迹象表明厄尔尼诺现象可能会在冬季形成，”气象局表示。





海外气候预报机构也有类似的看法，美国国家海洋和大气管理局4月13日表示，五月到七月厄尔尼诺形成的可能性为62%。



在经历了三次拉尼娜后，莫特洛克博士认为“不太可能”再次出现。





“看起来我们很有可能在今年春季和夏季形成厄尔尼诺现象。然而，该预测仍存在一定程度的不确定性。”



为什么我们现在还不能确定？

我们距离太远了，无法判断。





拉梅什博士说，气候科学家正在观望海洋和大气将如何相互作用。





“现在，我们能够看到太平洋表面下聚集了温暖的海水。我们不知道大气层是否会对此做出反应，因为这是我们将其变成厄尔尼诺事件所需要的，”她说。





这称为反馈回路。





“如果在太平洋表面聚集了温暖的海水，那么就会改变风的模式，从而加强太平洋表面的温暖，从而加强相同的风模式，”她说。





“它可以从非常小的气候事情开始。我们正处于观望这种情况是否会发生的阶段，以便循环形成。”



厄尔尼诺会带来什么样的天气以及什么时候到来？

拉梅什博士说，厄尔尼诺事件的影响通常在澳大利亚春季（9 月至 11 月）左右开始显现，然后在夏季（12 月至 2 月）达到顶峰。





她说，该国东部和北部地区通常受到最大的影响。





对于东海岸，莫特洛克博士表示，厄尔尼诺事件带来了比正常情况更温暖、更干燥的天气，同时增加了丛林火灾的风险。



根据美国联邦科学与工业研究组织气候科学高级研究员南迪尼·拉梅什的说法，典型的厄尔尼诺事件通常如何在澳大利亚发展。 Source: SBS 尽管澳大利亚的大多数主要的干旱都与厄尔尼诺现象有关，但气象局表示，过去的分析表明，并非每次事件都会发生大范围的干旱。





谈到丛林大火风险时，莫特洛克博士说还有一些其他变量或气候驱动因素在起作用。





例如，印度洋偶极子 (IOD) 是指热带西部和东部印度洋海面温度的变化。该局表示，正向的印度洋偶极子可以抑制澳大利亚大部分地区冬季和春季的降雨，并可能加剧厄尔尼诺现象的干燥效应。





“当然，厄尔尼诺确实增加了与丛林大火相关的背景风险。但这并不是唯一发生的事情，” 莫特洛克博士说。





他说，近年来与植被和草地生长相关的燃料增长也是一个风险因素。





“在某种程度上，无论我们是否宣布出现厄尔尼诺现象，燃料增长都会在一定程度上预示着高森林火灾风险。”



对于东海岸，典型的厄尔尼诺事件会带来比正常情况更温暖、更干燥的天气，同时还会增加丛林火灾的风险。 Credit: Getty 拉梅什博士说，澳大利亚北部通常会在夏季感受到厄尔尼诺现象的影响，那时它会经历季风天气和年度大量的降雨。





该局表示，在厄尔尼诺现象期间，澳大利亚热带地区的季风爆发日期通常比拉尼娜现象晚两到六周，而且雨季初期的降雨量通常远低于平均水平。





“通常情况下，那里的降雨量比平时少，”拉梅什博士说。





她说，厄尔尼诺现象的强度与太平洋东部的气温远高于正常水平产生的影响（例如丛林大火）之间并没有明显的相关性。





“从历史上看，我们也曾在小型厄尔尼诺事件中发生过大森林大火。这并不是对这些事情的清晰映射，还涉及很多其他因素，”她说。





莫特洛克博士说，厄尔尼诺现象的典型特征在全球范围内也各不相同。





“在世界的某些地方，厄尔尼诺确实意味着更多的风暴、飓风和降雨。”



那么我们何时才能知道厄尔尼诺现象是否来临？

拉梅什博士说，我们应该要知道厄尔尼诺现象是否会在冬季（6 月至 8 月）左右形成。





根据气象局的最新预测，国际气候模型表明中性厄尔尼诺-南方涛动情况最有可能持续到秋季（3 月至 5 月）。





“从 7 月开始，除一个模型外，所有模型都表明将达到或超过厄尔尼诺现象的阈值，到 8 月所有模型都将达到厄尔尼诺现象的阈值。”





莫特洛克博士还表示，在接下来的几个月里，我们将有一个更清晰的画面。但他说我们不需要纠结于一个因素。





“澳大利亚的天气肯定还有其他区域气候的驱动因素。”





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