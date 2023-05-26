LISTEN TO 【澳洲经济观察】6月还会加息吗？失业率上升 然RBA警告加息未止 SBS Chinese 26/05/2023 08:44 Play

联邦议员们被告知6月或继续加息

储备银行行长菲利普·洛伊（Philip Lowe）告诉联邦议员们，他在上调利率方面并未结束，他不能容忍持续的高通胀，并将采取必要措施降低通胀。





据《澳大利亚金融评论报》消息，洛伊博士本周向议会经济委员会的成员传达了这一信息，多个消息来源称该简报会的调子相当悲观。





虽然洛伊博士的讯息与他最近公开发表的经济展望言辞相似，但消息人士称，由于强调实现央行预测的通胀和失业目标面临的风险，其语气明显更为悲观。





问题主要集中在洛伊博士先前提及的在不引发过于严重经济衰退的情况下实现较低通胀的“狭窄路径”的可行性。





随着总体通胀率达到7％，央行预计在今年下半年将其降至4.5％，在2025年中期进一步下降到3%，这是澳大利亚央行目标范围的上限。





目前失业率为3.7％，预计到今年年底将上升至4％，并在2025年6月达到4.5％。





一位消息人士称，考虑到全球经济下滑等风险因素时，洛伊博士似乎对能否实现他的“狭窄路径”并不那么自信。





洛伊博士的任期将在9月结束，尽管政府尚未做出决定，但人们对他获得另一个任期的期望不大。





自去年5月以来，储备银行已经11次上调现金利率，至3.85％，委员会成员在简报会后相信，将在6月第一个周二会议上再次调高利率。



失业率出乎市场预期上升

本月早些时候，澳大利亚统计局（ABS）公布4月失业率的数据，经季节调整后，4月份失业率上升0.1个百分点至3.7%，就业人数减少了约4300人，超出市场预期。





经济学家此前普遍预计，4月的失业率将稳定在3.5%，并创造2.5万个工作岗位。然而，官方公布的数据显示，失业人数增加了约1.8万人，就业参与率略微下降了0.1个百分点，至66.7%。





澳大利亚统计局劳动力统计部门的负责人比约恩·贾维斯（Bjorn Jarvis）表示，4月就业人数小幅下降，而今年前三个月平均每月新增3.9万人。





SBS通讯员魏睿昊认为，这次失业率上升幅度确实比预想得大很多，但单月失业率数字本身是个波动较大的数字。





他说：“对RBA尽早结束加息有一定帮助作用”，“但这仅仅为一个月数字，除非劳动力市场进一步放缓、失业率进一步上升，（这个信息）可能会更重要的。不然，从目前情况来看，不排除RBA在未来还会有一到两次加息，时间点和次数其实不是非常确定。”





“从RBA多次发表的看法来说，他们很担心核心通胀，尤其是其中的核心问题，即就业市场和劳动力价格上涨停不下来，这样会导致持续的通胀。”



高通胀与低失业率的关系是怎样的？

一个经典的理论，即菲利普斯曲线（Phillips Curve）阐释了通胀率与失业率之间的负相关关系，通货膨胀率高时，失业率低；通货膨胀率低时，失业率高。



按照经典的教科书说法，通胀高，经济会受损，有可能就业会下来。 魏睿昊

魏睿昊进一步分析说：“但目前的特殊情况是澳大利亚有严重的劳动力短缺，由于这种短缺及所有人对通胀预期的提高，会导致就业市场紧张，迫使雇主不得不给员工提供更快速、更高的工资上涨幅度。”





“而工资或劳动力本身在整个经济中是生产要素，尤其在澳大利亚这个经济体中，服务业是最大的，而服务业中最核心的成本就是劳动力成本，如果劳动力成本持续上升，这就意味着服务业的整体成本的上升，会导致服务业的通胀或服务所提供的产品价格的上升，这直接就是通胀。”





他认为，如果失业率回到正常水平、工资增幅放缓，会导致通胀前景放缓。





根据澳大利亚经济学家的普遍共识，澳大利亚以往正常的失业率一般在4%至5%区间。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



