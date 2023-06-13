监管生成式人工智能呼声日高 联合国支持建立国际监管机构

要点： 鉴于对生成式人工智能所带来问题的担忧，联合国秘书长支持建立国际人工智能监管机构；

一个高级别人工智能咨询机构的建立正处计划当中，以确保对人工智能的治理与人权和共同利益保持一致；

英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）也支持全球人工智能安全监管。

联合国秘书长安东尼奥 · 古特雷斯（Antonio Guterres）支持一些人工智能高管提出的建议——建立一个类似国际原子能机构（IAEA）的国际人工智能监督机构。





在过去的六个月，ChatGPT被推出并成为有史以来增长最快的应用程序。目前，生成式人工智能技术已经引起了公众的关注，该技术可以根据文本提示生成文稿。





与此同时，人工智能也因能够创建深伪图片和其它虚假信息而成为人们关注的焦点。



READ MORE 一些人向ChatGPT倾诉寻求治疗抑郁症 这种人工智能疗法安全吗？

“关于最新形式的人工智能 —— 生成式人工智能，警钟已经敲响，而且最响的声音来自设计它的研发者，”古特雷斯告诉记者。





“我们必须认真对待这些警告。”





古特雷斯宣布，计划在今年年底之前启动一个高级别人工智能咨询机构的工作，定期审查人工智能治理安排，并就如何使其与人权、法治和公共利益相一致提出建议。





他在周一补充道：“受到国际原子能机构的启发，我赞成我们成立一个人工智能机构的想法。”





古特雷斯表示，该模式可能会“非常有趣”，但他指出：“只有会员国才能创建它，而不是联合国秘书处。”





总部位于维也纳（Vienna）的国际原子能机构成立于1957年，旨在促进安全、可靠、和平利用核技术，并密切关注可能违反《不扩散条约（NPT）》的行为。该机构目前拥有176个成员国。



READ MORE 澳洲出现招聘广告要求ChatGPT技能 AI将给工作场所带来什么变化？

上个月，ChatGPT的创建者OpenAI表示，拟建的高级人工智能监管机构应效仿国际原子能机构，可以对部署进行限制，审核是否符合安全标准，并追踪计算能力的使用情况。





英国首相苏纳克也支持这一想法，并希望英国成为全球人工智能安全监管的中心。英国将在今年晚些时候主办一次峰会，讨论国际协调行动如何应对人工智能风险。





古特雷斯支持在英国召开峰会的计划，但认为应该先进行“认真的工作”。他计划在未来几天内任命一个科学咨询委员会——由人工智能专家和联合国机构的首席科学家组成。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



