SBS晚新闻（2023年6月21日）Play06:14SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.27MB) 诺里在澳洲寻工两年未果曾“失去希望” 一通电话如何改变了她的命运；新报告揭示澳洲残障支援行业状况不稳定；警方突击搜查巴黎2024年奥运会组委会总部。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE在澳洲寻工两年未果诺里曾“失去希望” 一通电话改变了她的命运警方突击搜查巴黎奥运组委会总部 调查其涉嫌腐败等行为澳元在这些国家表现强势 会否影响你的旅游决定？新州七月收紧驾照规则 但仍存在“漏洞”分享Latest podcast episodes维州年度犯罪统计数据：恶劣入室盗窃增长30% 青少年盗窃案增长近九成工党住房未来基金计划推迟到十月 绿党要求进一步改革【SBS新闻快报】建筑商Porter Davis倒闭 保险已赔偿超300万澳币华人女孩嫁九十高龄澳洲丈夫：誓将爱情进行到底