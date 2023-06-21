警方突击搜查巴黎奥运组委会总部 调查其涉嫌腐败等行为

要点： 巴黎2024年奥运会组委会总部被警方突击搜查；

警方此次搜查为对该组委会涉嫌挪用公款和徇私行为进行调查的一部分；

该组委会表示正在与调查人员合作。

检察官称，巴黎2024年奥运会组委会总部以及基础设施合作伙伴的总部被警方搜查，此次行动是对其涉嫌挪用公款和徇私行为的调查的一部分。





国家金融检察官办公室表示，当局于2017年对夏季奥运会组委会签订的合同展开初步调查，周二，巴黎2024年奥运会总部被突击搜查。





该办公室补充道，在法国反腐败机构进行的审计后，负责提供奥运会和残奥会基础设施的公共机构SOLIDEO的总部也正被搜查，该初步调查始于2022年。



The Paris 2024 headquarters were raided on Tuesday amid a preliminary investigation launched in 2017 into contracts made by the Summer Games' organising committee. Source: AAP, AP / Thomas Padilla 巴黎2024年奥运会组委会在一份声明中表示：“目前组委会总部正被搜查。”





“巴黎2024年奥运会组委会正与调查人员全力合作，协助他们的调查。”





巴黎2024年奥运会组委会在检察官的声明后，没有提供任何进一步细节，也没有再发表进一步评论。





巴黎2024年奥运会组委会主席托尼 · 埃斯唐盖（Tony Estanguet）曾誓言要使这届奥运会“无可指责”。巴黎奥运会将于2024年7月26日至8月11日举行，残奥会将于2024年8月28日至9月6日举行。





在搜查的同一天，国际奥委会执行委员会于周二开始举行为期两天的会议，议程包括巴黎2024年奥运会筹备工作的进展。





国际奥委会一位发言人表示：“我们获悉巴黎2024年奥运会组委会总部今天被警方搜查。该组委会已告知我们，他们正全力配合当局的调查。”





巴黎奥运会的总预算已经从2017年最初预估的66亿欧元（106.1亿澳元）飙升至88亿欧元（141.5亿澳元）。





仅仅基础设施预计将耗资40亿欧元（64.3亿澳元），而最初的估计为32亿欧元（51.4澳美元）。由于大多数赛事将在现有设施中举行，因此成本受到限制。





主要的建设项目包括奥运村和位于巴黎北部的圣丹尼斯（Saint Denis）的游泳馆。





根据法国最高审计机构称，安保费用至少将达到4亿欧元（6.43亿澳元），但并未包括在整体预算中。



Tony Estanguet, head of the Paris Olympics 2024 organising committee, has vowed the Games will be "beyond reproach". Source: AAP, EPA / Teresa Suarez 这并不是奥运会组织者首次被调查。





今年早些时候，日本检察官起诉了广告巨头电通集团（Dentsu Group）等六家公司以及七名个人，他们涉嫌操纵东京2020奥运会和残奥会价值3.2亿美元（4.7亿澳元）的竞标。





当局对东京奥运会规划和赞助过程中的腐败指控开展了数月调查，随后发起起诉。该届奥运会因新冠疫情延期，于2021年举办。





电通公司已表示“诚挚道歉”，并称已成立一个由外部专家组成的委员会来审查此案。





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