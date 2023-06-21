探索泰坦尼克号残骸的游客潜水器失踪第三天 搜索队争分夺秒

根据路透社的消息，周二，救援人员在北大西洋的广阔海域进行了第三天的搜索，争分夺秒地寻找一艘失踪的旅游潜水器。在加拿大海岸附近的深海中，该潜水器载着富裕的乘客们，在前往泰坦尼克号残骸的航程中消失了。





根据其规格，这艘21英尺长的泰坦号观光潜水器在空气耗尽钱可在水下停留96小时，舱内的五人必须在周四上午之前被找到。周日早些时候，一名潜器驾驶员和四名乘客登上了这个微型潜水器。在其两小时的下潜过程进行到约1小时45分钟时与水面上的母船失去联系。





加拿大和美国当局加紧对这艘潜器的搜索。关于其所有者——总部位于美国的OceanGate Expeditions公司——对潜水器的安全设计和开发的质疑也被曝光。



由海洋之门探险公司操作的泰坦号潜水器在纽芬兰海岸外探索沉没的泰坦尼克号残骸，该潜水器正在潜水。 OceanGate探险公司/通过REUTERS提供的资料 Credit: OCEANGATE EXPEDITIONS/via REUTERS 泰坦尼克号的残骸是一艘英国远洋轮船，在1912年4月的处女航中撞上了冰山而沉没，位于马萨诸塞州科德角（Cape Cod, Massachusetts）以东约900英里（1450公里），纽芬兰省圣约翰（St. John's, Newfoundland）以南400英里（644公里）。





美国海岸警卫队队长杰米·弗雷德里克（Jamie Frederick）在周二的新闻发布会上告诉记者，美国和加拿大的飞机已经搜索了超过7600平方英里的公海，这个区域比康涅狄格州（Connecticut）还大。





弗雷德里克说，加拿大军方已经投放了声纳浮标，探测任何可能来自该潜器的声音，一艘载有遥控深水潜水器的商业船只也在该地点附近进行搜索。





另外，Ifremer研究机构说，一艘法国研究船已应美国海军的要求携带自己的自主深海潜水器被派往搜索区域，预计将在当地时间周三晚上抵达。





登上这艘泰坦号潜水器每人付费25万美元（约合37万澳元），据称，舱内乘客包括58岁的英国亿万富翁哈米什·哈丁（Hamish Harding）和48岁的巴基斯坦裔商人沙扎达·达伍德（Shahzada Dawood），以及他19岁的儿子苏莱曼（Suleman），他们都是英国公民。



Engro有限公司副主席达伍德与他的儿子在一起，据说他是在前往泰坦尼克号残骸的途中失踪的潜艇上的乘客。由Engro有限公司提供/通过REUTERS Credit: ENGRO CORPORATION LIMITED/via REUTERS 据报道，77岁的法国探险家纳尔乔莱（Paul-Henri Nargeolet）和OceanGate Expeditions公司的创始人兼CEO拉什（Stockton Rush）也在舱内。当局没有确认任何乘客的身份。





据专家称，救援人员在寻找泰坦号和拯救舱内人员方面都面临重大障碍。



英国亿万富翁哈丁，据说是前往泰坦尼克号残骸时失踪的潜艇上的乘客之一，图片为他在2019年7月飞行中拍摄的照片。Jannicke Mikkelsen提供/通过REUTERS Credit: JANNICKE MIKKELSEN/Jannicke Mikkelsen via REUTERS 伦敦大学学院（University College London）海洋工程教授阿利斯泰尔·格里格（Alistair Greig）表示，如果潜水器在下潜过程中出现紧急情况，驾驶员很可能会释放重量漂浮回水面。他说，但是如果没有通信，在浩瀚的大西洋中找到一个面包车大小的潜水器会极具挑战。





潜水器用螺栓从外面封住，即使它浮出水面，乘员也无法在没有援助的情况下逃脱。





如果泰坦号在洋底，由于海面下2英里多的极端条件，救援工作将更具挑战性。泰坦尼克号残骸位于水下12,500英尺（3,810米），那里没有阳光穿透。只有专门的设备才能到达这样的深度而不被巨大的水压压垮。





“这真的有点像宇航员进入太空，”泰坦尼克号专家蒂姆·马特林（Tim Matlin）说。“我认为，如果是在海床上，有能力进入那么深的潜水器太少了。因此，我认为，几乎不可能派潜器对该潜器进行救援。”



泰坦尼克号的船头栏杆位于新斯科舍省（Nova Scotia）以东约400英里的12,600英尺的水中，这是本月早些时候拍摄的照片，是探索频道和RMS Titantic赞助的联合科学和恢复考察项目的一部分。路透社 Credit: Stringer ./File photo

先前提出的安全问题

在2018年，OceanGate Expeditions前海洋运营总监大卫·洛奇（David Lochridge）提起诉讼，质疑了旅游潜水器的舱体设计承受如此深度的下潜的能力，他说在他提出对该舱安全问题的质疑后被解雇。





OceanGate在对不是工程师的洛奇的违约诉讼中表示，他拒绝接受首席工程师的担保责任，并指责他不恰当地分享机密信息。双方在2018年11月就该法庭案件达成和解。





该公司和其律师托马斯·吉尔曼（Thomas Gilman）都没有立即回应路透社的评论请求。





洛奇的一名律师拒绝发表评论。





据《纽约时报》报道，在提起诉讼的几个月前，一群潜水器行业的领导者写信给OceanGate公司，警告说该潜水器的“实验性” 开发方法可能会导致“轻微到灾难性的”问题。





白宫国家安全顾问约翰·柯比（John Kirby）星期二说，美国总统拜登（Joe Biden）正在“密切关注事件”。白金汉宫的一位消息人士说，英国国王查尔斯要求充分了解搜索情况，因为达伍德是国王的慈善机构——the Prince's Trust International的长期支持者。





OceanGate说它正在“调动所有选择”，而美国海岸警卫队海军少将约翰·莫格（John Mauger）告诉NBC新闻，该公司正在帮助指导搜索工作。





莫格说：“他们比任何人都更了解那个地方。我们正在与他们紧密合作，以确定我们水下搜索工作的优先次序，并将设备运到那里。”



亿万富翁登舱

据OceanGate网站介绍，该公司每年夏天会安排五次为期一周的泰坦尼克号“任务”。





哥伦比亚广播公司（CBS）的记者大卫·波格（David Pogue）去年曾乘坐过泰坦号。在12月的一篇新闻报道中，他大声朗读了他必须签署的豁免书，其中指出该潜水器“未经任何监管机构批准或认证”，可能导致死亡。





在周二的采访中，波格说，OceanGate公司已经成功潜入泰坦尼克沉船处大约二十多次，并且该公司在每次潜水前都进行了细致的安全检查。





他说：“他们对待这件事就像对待一次太空发射。”





哈丁是阿联酋的商人和冒险家，他是私人飞机公司Action Aviation的主席。周六他在Facebook上发布了一条信息表示： “这次任务很可能是2023年第一次也是唯一一次前往泰坦尼克号的载人任务。”





同行的游客达伍德是巴基斯坦最大的企业集团之一Engro的副主席。





泰坦尼克号的沉没造成1500多人死亡，在书籍和电影中得到了永生，包括1997年的大片《泰坦尼克号》，该片重新引起了人们对这艘沉船的兴趣。





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