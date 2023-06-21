澳元在这些国家表现强势 会否影响你的旅游决定？

要点： 上周澳元升至四个月高位；

澳元兑数种亚洲货币表现良好；

但澳元兑换欧元和英镑的汇率有所下跌。

想到海外旅行吗？如果你只是基于澳元的强势作为选择考虑旅游目的地的依据，在接下来的数周，你可能更倾向选择到亚洲而不是欧洲。





由于市场猜测会继续加息，以及中国将采取措施刺激经济，澳元在上周升至四个月来的高位。





AMP 高级经济学家穆西娜 (Diana Mousina) 称：“澳元对中国的形势非常敏感，因为澳大利亚被认为反映中国经济，因此随着中国经济走强，人们通常认为有利于澳大利亚，因为这意味着对我们的大宗商品出口需求大增。”





不过，澳元一直波动，兑美元并非特别强势，而市场分析师总是将澳元和美元比较。





穆西娜说，在过去的八个月里，澳元兑美元的汇率一直徘徊在65-70 美分之间，并非出于历史强劲水平。





她表示，澳元可能对未来 12 个月的全球下行压力表现敏感，但也可能受到商品价格和进一步加息而提振。





以下是澳元与全球各国货币相比的表现：



汇率向好

日本

IG Markets 分析师施卡莫（Tony Sycamore）向 SBS 新闻说，现在是去日本旅行的大好时机。





自 2022 年 10 月以来，澳元兑日元上涨了 7.1%，一澳元可兑 97 日元。



The Australian dollar has been strong against the Japanese yen. Source: AAP / Kimimasa Mayama/EPA 施卡莫说，如果你看长期，几乎是处于 2014 年以来的最高水平。





他说：“似乎已经到达你能兑换的高水平，大约20 年来都没有持续这一个水平。”





施卡莫表示，日元一直表现疲弱，是因为该国央行仍将利率维持在非常低的水平。





日本在新冠疫情期间实施严格的封锁措施，在去年 10 月才正式向游客开放，它是澳大利亚人的热门旅游和滑雪胜地。



中国

澳元兑人民币汇率也有所上升。自去年 10 月以来，人民币相对疲软，澳元汇率上升近一成。





施卡莫说：“（与人民币相比）澳元在过去六周绝对疯了。”





“如果你看看去年 10 月份，每百澳元兑人民币汇率约为 445 左右，现在已上升至 489，意味着澳元现在买入的人民币增加了约 一成。”





他又说，中国人民银行上周调低了贷款利率，为预推出的经济措施拉开序幕，这可能会为澳元提供更强劲的支持。



印度尼西亚

对于已经计划去巴厘岛（或其他印尼岛屿）旅行的澳大利亚人有一个好消息——自去年 10 月以来，澳元兑印尼盾已涨了 7.82%，一澳元可兑 10290 印尼盾。





澳元在过去六个月大幅上升强劲反弹，并在去年首次提到经济衰退可能性时触及低点后相对迅速反弹。





在发生一连串涉及外国人的无礼事件后，前往巴黎岛的澳大利亚人在抵达时将获发一张“行为举止”的提示。



Canggu beach, just north of Kuta and Seminyak in Bali, Indonesia Source: AAP, Press Association / Sergi Reboredo/Alamy

印度

与去年 10 月相比，澳元兑印度卢比升了 10.1%，一澳元可兑换 56 卢比。





澳元比今年 2 月的高位略为下降，但仍处于过去三年来最高位之一。



挪威和瑞典

虽然澳元兑欧元的表现欠佳（见下文），但拥有自己货币的欧洲国家却是另一番景象。





澳元在挪威和瑞典一直非常强劲，今年较早前兑挪威克朗和瑞典克朗均达到 10 年来的高位。





在截稿时，一澳元分别兑 7.2 挪威克朗和 7.3 瑞典克朗。



Stockholm, Sweden. The Australian dollar is buying about 7.3 Swedish krona. Source: AAP / James Lane

情况复杂

美国

从一些短期指标来看，澳元兑美元走势相对强劲，自去年 10 月以来已升了 11.1%。





施卡莫表示，因此可能有更多澳大利亚人考虑前往美国或使用美元的国家，例如哥斯达黎加、波多黎各、厄瓜多尔或其他广泛接受美元的拉丁美洲国家。





不过，澳元低于 2021 年的高位及疫情前的标准范围。目前，澳元兑美元汇价是 68 美分。





展望未来，联邦银行的机构预测预计澳元兑美元汇价将在 9 月季度跌至 62 美分，并在 2024 年 3 月之前保持在 60 多美分的范围。



The Australian dollar has been bouncing between 62 and 71 cents to the US dollar. Source: SBS

土耳其、黎巴嫩、阿根廷

这些国家正经历货币崩溃，意味着澳元理论上在这些国家可能非常强劲。





但这些国家也经历着天文数字般的通胀，土耳其约为 40%，黎巴嫩为 269%，阿根廷为 114%。





这意味着商品价格不可预测，而且可能非常高。



新西兰

澳大利亚人最热门的旅游胜地是邻国新西兰。





与去年 10 月相比，澳元兑新西兰元略为下跌，但由于预测新西兰经济欠佳，澳元在过去三周内飙升。目前一澳元兑1.10新西兰元。





新西兰已进入技术性衰退，其货币可能会进一步受压。



Tauranga viewed from Mount Maunganui, New Zealand. One dollar is worth about NZD$1.10 at the moment. Source: AAP, SIPA USA / Gado Images

汇率向下

欧洲

澳元兑欧元（欧元区 20 个国家或地区的货币）下跌了 1.75%。





施卡莫说：“回想过去一年，乌克兰战争、能源和商品危机，还有俄罗斯的经济问题等因素，确实对欧元造成了压力。”





“但欧洲经济也表现出极强韧性，超出预期。”





一澳元现兑换 0.62 欧元。



The Australian dollar is down against the euro. Source: SBS

英国

澳大利亚人另一个热门目的地是英国，但澳元兑英镑表现欠佳，下跌了 2.64%。





现在一澳元兑 54 便士，今年的走势一直向下。



墨西哥

对于寻求在阳光明媚的地方度过夏日的澳大利亚人来说，墨西哥可能并非首选，因为自去年 10 月以来，澳元兑墨西哥比索已跌了 5%。一澳元现在可兑换 11.7比索。





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