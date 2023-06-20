SBS早新闻（6月21日）Play15:03 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.78MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。纳税人将向澳大利亚北部矿产投资5亿澳元；储备银行因担心通货膨胀而决定持续加息；大麻合法化党提出法案呼吁个人使用大麻合法化；一艘搭载游客观光泰坦尼克号残骸的潜艇失踪。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多三万澳元买电动车不是梦？ 一文看清澳大利亚五款实惠电动汽车参观泰坦尼克号残骸旅游潜艇失踪 舱内五人下落不明新西兰总理月底访华：或成为澳中关系新参考分享Latest podcast episodes【正在行动】美、新官员访问中国 之于澳大利亚对华关系有何启示？澳洲精子银行：让生命的延续有更多可能SBS晚新闻（2023年6月20日）【SBS新闻快报】难民签证申请量飙升 中国位居第二