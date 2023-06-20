新西兰总理月底访华：或成为澳中关系新参考

新西兰总理克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）于6月12日宣布本月底率领贸易代表团访问中国。这将是希普金斯任内首度访问中国。





他在1月就职时便曾表示，新西兰与中国的关系对经济非常重要，未来访问中国将是他施政的一项重要工作。





据悉，如今中国是新西兰最大的贸易伙伴，新西兰对华出口额每年超过200亿新西兰元，约合874亿元人民币。





那么，新西兰与中国的关系与澳中关系有什么区别呢？新西兰新总理访华对于澳大利亚意味着什么。我们邀请到新南威尔士大学堪培拉分校的国际与政治研究副教授、人文与社会科学学院副院长张剑 (Jian Zhang) 做出了解释与分析。





在阿德恩政府时期曾强调两国虽有分歧，中新仍应就共同利益合作。同时也期待未来能与中方有进一步交流。





如今，新任总理希普金斯上台也遵循这一政策，张建教授分析了其中原因。并解释了新西兰与中国的关系会对太平洋地区其他国家产生的影响。





希普金斯于今年一月宣誓就职后访澳。两国领导人会谈期间聚焦中国。





虽然同时谈及中国对两国经贸的重要性，但新西兰方面也表示在必要时会对中国表达不同意见。





那么是什么导致了澳新两国对中国的不同态度；新西兰是否需要像澳大利亚一样担心中国在南太平洋地区日益扩大的胁迫性。





五眼联盟中，新西兰采取对中国较为和缓的态度。这是否会让澳大利亚感到不安？以及，中国在太平洋地区扩大影响力，以及该地区迈向军事化的可能性，是否会改变未来新西兰队中国的外交策略。



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