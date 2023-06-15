美国务卿即将访华：对澳中关系有何影响？

胡博士表示，布林肯这次访华对美中两国关系具有重大意义，尤其是在台海问题不断加剧两国紧张关系之际。





“保证中美双方能够维持一个非常高层的，包括是面对面的这种相对更有效的沟通，不管是台海问题也好，南海问题也好，还是慢慢在进行的台湾选举，实际上这无论是对中美关系还是全球的局势，都是非常重要的。”





她还提到，布林肯访华会有什么结果还是个未知数，但可以肯定的是布林肯北京之行会直接影响到澳洲接下来与中国关系的走向。





实际上美国始终是中国和澳大利亚关系背后最大的影响因素。





“这么多年来澳大利亚一直密切关注中美关系的变化。澳大利亚作为美国的同盟，（布林肯此行后）澳洲的政策需不需要进行调整，甚至包括中美之间可能会有的经济上的协议或者合作，这些对于澳大利亚的企业和百姓会有一些什么样的具体影响，这个也是澳大利亚会观察的。”



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在谈到澳中关系的未来时，胡博士表示她对澳中关系的未来持乐观态度，目前两国正走在关系“解冻”的路上。





澳中关系肯定是在一个恢复的轨道上在往前走，而且从目前来看，双方都有比较大的意愿继续在这条路上往下走

与此同时，她也提到了目前可能阻碍两国关系的因素。





关于两国关系回暖的主要障碍，她说：“美国议题当然是一个非常重要的原因。另外澳大利亚国内现在对于工党政府所做出的对中国相对友善或者比较主动的举动，其实还是会有很多不同的声音，这些不同的声音，对于工党政府能够彻底的放开手脚，去让两国关系回暖，也会形成一个比较大的障碍。”





胡博士还提到：“中国政府的注意力肯定是有限的，而且它在（外交）交往时肯定有一个优先化的过程。这对澳中关系也是有一定的牵制作用，所以也会成为一个障碍。“





面对地缘政治安全战略的议题以及经济关系人文交流的议题，胡博士表示澳中两国应该需要找到一个“平衡”和“兼顾”。





“其实对中国和澳大利亚来讲，它们都是一个怎么去平衡或者怎么去兼顾（的问题），实际上我认为对于中国和澳大利亚在处理与对方的关系上，这两个（议题）都是非常重要的。中国怎么去审视以及调整外交政策，调整包括对澳大利亚这样国家的政策，实际上这也是需要中国政府去思考的问题。”





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