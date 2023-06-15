中国5月经济增长乏力 中国私营部门举步维艰

根据中国国家统计局周四公布的数据，在5月份经济活动全面放缓的情况下，工业产出和私营部门投资的疲软十分突出，而私营部门雇用了80%以上的城市劳动力。





中国的私营部门是最大的就业来源。尽管中国政府在推动新冠后的经济复苏，但上个月中国经济仍在挣扎。





一定程度上，这解释了青年失业率创新高的原因。





2023年前五个月，整体固定资产投资同比增长4%，低于前四个月4.7%的增幅。





但来自私营企业的固定资产投资下降了0.1%，低于前四个月0.4%的增幅，与1-5月国有企业8.4%的增长形成鲜明对比。





数据显示，上个月，私营企业的工业产出只增长了0.7%，远远低于国有企业报告的4.4%的增长和3.5%的总体增长。





而16-24岁年龄组的失业率在5月份创下了20.8%的新高，高于4月份的20.4%，尽管上个月城市调查的总体失业率与4月份持平，仍为5.2%。





“到目前为止，所有的数据点都发出了一致的信号，即经济势头正在减弱，”Pinpoint资产管理公司的首席经济学家张智威说。





“为了使经济复苏得以持续，政府政策的大幅推动似乎是必要的。”





在周四公布的其他数据中，5月份的零售额没有达到预期，增长了12.7%，低于4月份的18.4%的增幅。





同时，今年前五个月对房地产行业的投资下降了7.2%，低于前四个月6.2%的下降幅度。





“我们还必须意识到，国际环境复杂严峻，国内结构调整面临较大压力，经济复苏的基础还不稳固，”国家统计局发言人付凌晖说。





疲软的经济表现推动中国央行本周降息，而美国联邦储备委员会自2022年3月以来首次暂停加息。





周四早些时候，中国央行下调了对金融机构的中期融资利率，这是三天内的第三次政策利率调整。中国央行正努力通过重新放松货币政策来支持放缓的经济。





中国人民银行（PBOC）将其对金融机构的一年期中期借贷便利贷款利率从2.75%降至2.65%，周二还下调了7天逆回购和常备借贷便利利率。





国家统计局发言人付凌晖也试图淡化对中国青年失业率上升的担忧，她说在9600万16-24岁年龄组中只有3300万人在找工作，因为很多人是学生。





“有些人一直对我们的数字的总体量有误解，所以我们想解释一下，”他说。





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