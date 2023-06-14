紧急寻人：出生仅两天女婴被带离医院 警方发出安珀警报

警方已发出安珀警报，并表示这名婴儿“可能处于重大风险之中”。

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警方证实，一名18岁的女子涉嫌从昆士兰一家医院带走了一名新生儿，而这名女子正是该婴儿的母亲克洛伊·博尔南（Khloe Bornen）。博尔南是一名高约165厘米的白人女性，身材匀称，有棕色头发。 Source: Supplied / Queensland Police

警方证实，一名18岁的女子涉嫌从昆士兰一家医院带走了一名新生儿，而这名女子正是该婴儿的母亲。

警方正在紧急寻找这名出生两天的婴儿，她在周一从Ipswich Hospital被带走后，就再也没有出现过。

昆士兰警方在周二晚上发布了安珀警报，称这名婴儿“可能处于重大风险之中”。

警方表示：“有人目击到两名女子将婴儿带走，并放入一辆白色铃木Liana轿车中。”

该轿车最后一次被看到是在周二下午2点30分左右离开了Basin Pocket的Charlotte Street，随后被寻获。

在稍后的案情通报中，警方表示他们认为其中一名女子——18岁的克洛伊·博尔南（Khloe Bornen），与婴儿在一起，他们希望与她交谈。

周三上午，警察局长卡塔琳娜·卡罗尔（Katarina Carroll）确认博尔南是这名婴儿的母亲。

卡罗尔告诉澳广（ABC）：“我们对这名仅有几天大的婴儿非常担忧。”

“我们正在寻找这名母亲和婴儿。”

“我们知道这位母亲刚刚在医院生下了孩子，并且刚刚带走了孩子。”

“当然，我们知道背后还有更多事情，警方将对此展开调查，但目前我们真正需要做的是找到这名母亲和婴儿。”

博尔南是一名高约165厘米的白人女性，身材匀称，有棕色头发。

如果您有任何相关线索，请拨打131 564或000致电警方。

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Published 14 June 2023 11:27am
Source: SBS