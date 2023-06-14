猎人谷巴士车祸后安全带成公众焦点 一文看清澳洲各地安全带法规

要点： 新州州长柯民思（Chris Minns ）强调，如果巴士配备了安全带，乘客必须系上；

新州的巴士司机有责任提示乘客系安全带；

维州州长丹尼尔 · 安德鲁斯（Daniel Andrews）表示，政府可能考虑强制要求在巴士上系上安全带。

警方已确认这辆巴士配备了安全带，但对乘客是否有系安全带没有发表评论。这起车祸仍在调查中。





新州州长柯民思表示，如果警方建议进行改革提高巴士安全性，他的政府将“必然采取行动”。



NSW Premier Chris Minns addresses media near the scene of a fatal bus crash in Greta. Source: AAP / Darren Pateman “关于在客车（coach）上系安全带的问题，我认为传达出这样的信息很重要 —— 如果在新州的巴士和客车上装有安全带，你有法律责任系上，” 柯民思告诉澳大利亚广播公司（ABC）。





他表示，所发生的巴士事故警醒人们，“新州的法律明确规定，乘客必须系上安全带”。



了解新州的安全带法律

正如柯民思所述，如果巴士装有安全带，你有法律责任系上。但是，在常规城市公共交通路线行驶的公共巴士通常不配备安全带。





悉尼大学交通与物流管理高级讲师杰弗里·克利夫顿（Geoffrey Clifton）博士告诉SBS新闻，这意味着如果那些巴士开展私人包车服务，它们不会有安全带，但类似客车的巴士则通常会配备。



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克利夫顿说：“司机有法律责任告知乘客系上安全带，有时他们会播放视频，但他们不必强迫乘客系安全带。”





这种沟通可以通过口头或通过标志、贴纸等视觉提示进行。





他说：“巴士公司也有责任确保安全带正常发挥作用及乘客的安全。他们需要通知司机告知乘客系好安全带。”





然而，由新州警察负责执法工作。





克利夫顿认为，安全带安全性将会被重新审查。





他表示，重要的是要强调巴士旅行是一种高度安全的交通方式且很少发生事故。



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新州运输工人工会州秘书理查德 · 奥尔森（Richard Olsen）在一份声明中表示，将要求联邦议会对运输行业制定可执行的规定进行投票，并“敦促他们毫不犹豫地通过这项改革”。





奥尔森说：“优先考虑司机、乘客和更广大社区成员的安全至关重要，这起致命事故凸显了我们迫切需要加强道路安全措施。”





“我们必须共同努力，防止此类事故再次发生，保护社区民众的生命安全。”



在2022年3月，新州政府表示，作为新州农村和边远地区巴士安全带计划的一部分，该州所有农村和边远地区巴士合同上的专用校车都已安装了安全带。该计划耗资2.37亿澳元，以此回应家长们对农村道路安全的担忧。





根据新州交通部的规定，若巴士配备了安全带，未系安全带将被罚352澳元。



维州巴士安全带法律又是如何？

维州州长安德鲁斯表示，5月份，一辆卡车与一辆载有46名艾克斯福特小学（Exford Primary School）学生的巴士在附近的埃尼斯布里（Eynesbury）相撞后，政府可能考虑在巴士上强制安装安全带。





维州相关法律规定，除非座位直接面对前挡风玻璃，否则巴士或客车上不需要配备安全带。





但是，如果巴士（包括校车）安装了安全带，乘客则必须系上。



自2013年起，维州所有乡村和边远地区的州立学校巴士都安装了安全带。





已有超过1100辆专用校车安装了安全带，预计到2024年底所有的校车都将装有安全带。





急救人员表示，在事故中，一些小学生被救出时是系着安全带的。





安德鲁斯表示，乘客有责任系好安全带，将责任转嫁给司机可能会带来实际问题。



其他州的安全带法律

在昆州，如果巴士配备了安全带，乘客需要系上，但根据昆州道路规则，巴士司机不会因乘客不系安全带而受到处罚。





西澳强制要求所有校车上的乘客系上安全带。南澳拟定了实施类似政策的计划，但目前巴士司机无需确保16岁以下的乘客系上安全带。





在北领地和首都领地，如果巴士配备了安全带，乘客也必须系上。





在塔州，TasBus已花20年时间游说并要求校车必须安装安全带，但目前还未实施。





With additional reporting by AAP.





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