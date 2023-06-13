【正在行动】调涨最低工资 能否解决澳大利亚的生活成本危机？

本月初，澳大利亚储备银行再次将现金利率上调0.25%，现金利率至4.1%。这是自去年5月以来的第12次加息，加息步伐仅仅在今年4月暂停过。这也是11年以来的最高利率。





这意味着，普通房东每月还贷额又上涨约100澳元。





储备银行行长洛伊（Philip Lowe）警告说，通货膨胀可能攀升的风险增加。





在截至4月的一年中，通胀率近7%，高于2%至3%的目标。





他写道，这次进一步提高利率是为了增强民众信心，即通货膨胀将在合理的时间范围内回到目标。





同样让储行董事会担忧的是，公平工作委员会决定提高250多万工人的行业工资标准。





董事会说，只要经济生产力提高，工资增长不会危及低通胀目标。





最新的国民账户数据





上周三，澳大利亚公布了最新的国民账户数据。





该数据证实，澳大利亚的经济势头正在缓和，这基本符合预期。





国库部长查莫斯（Jim Chalmers）表示，鉴于更高的利率、高通货膨胀和全球经济放缓带来的压力，这些数字并不令人惊讶。





澳大利亚经济的增长在3月份放缓至0.2%，全年放缓至2.3%。





更高的利率和生活成本压力正在造成损失，家庭消费增长已经连续三个季度放缓。





家庭消费在本季度仅增长了0.2%，对经济增长的贡献仅为0.1个百分点。





家庭已经缩减了可自由支配的开支，以腾出空间购买必需品。





The Reserve Bank raises rates, marking the third consecutive monthly increase Source: Getty / Getty Images/Canva Pro/alfexe



在截至3月份的一年中，抵押贷款利息支出也翻了一番，家庭储蓄率进一步下降到3.7，这是2008年以来的最低比率。





本季度住宅投资下降了1.2%，尽管大量积压的独立式住宅的持续施工预计将支持2023年的住宅建设活动。





另一方面，家庭收入在本季度稳健增长，而价格压力则有所缓解。





随着越来越多的澳大利亚人在工作中获得更多的收入，雇员的报酬在本季度增长了2.4%，全年增长了10.8%。





这有助于支持家庭可支配收入——这一数字该季度增长0.8%，全年增长2.3%。





国民账户对消费价格的衡量证实了通货膨胀正在从其峰值缓和下来——在截至3月的一年中达到6.5%，但它仍然高于储行的预期值。





有迹象表明，随着全球供应冲击的消退，商业投资有所回升。本季度的新商业投资增长了2.9%。





供应链压力的缓解意味着许多企业，包括制造业、运输业和采矿业的中小型企业，已经能够获得急需的资金到位。





在经历了若干年的困难之后，3月份的结果显示澳大利亚的旅游和教育出口部门持续复苏。本季度的服务出口增长了7.7%。





主要出口产品继续获得良好的价格。虽然出口价格在本季度下降了1.4%，但全年仍高出4.2%。





在经历了若干年的困难之后，3月份的结果显示，旅游和教育出口部门持续复苏。本季度的服务出口增长了7.7%。





澳大利亚的主要出口产品继续获得良好的价格。虽然出口价格在本季度下降了1.4%，但全年仍高出4.2%。





调涨最低工资





公平工作调查专员署发布其年度工资审查，权衡如何处理通货膨胀所带来的压力后，全澳最低工资将上调5.75%。





大约270万工人将直接受到该裁决的影响，该裁决涵盖国家最低工资和最低奖励工资。新的工资标准将从7月1日起生效。





届时，领取最低工资的雇员，工资将由每星期$812.6或每小时$21.38上调至每星期$882.80或每小时$23.23。





不过，已与雇主制定企业协议 （enterprise agreements） 的雇员或可获更高薪酬。





公平工作专员署主席海切尔 （Adam Hatcher） 表示，专家小组考虑到一系列因素而作出有关决定，包括对最低收入工人的影响。





他上周五在公布决定时说：“我们在考虑 有关决定 时，重点考虑目前通货膨胀对领取现代裁定待遇工人的影响以及他们满足基本财政需要的能力，特别对是那些领取最低薪酬的人士而言。”



Australian currency pictured in Sydney, Thursday, Sept. 11, 2014. (AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP



他强调，有关决定平衡了避免加剧通胀及帮助最低收入工人的需要。





海切尔说：“我们承认本次上调将不会维持现代裁定待遇最低工资的实际水平，也不会扭转实际工资在过去数年经历的贬值。但在目前的经济环境下，我们认为这个工资增长的幅度是合理的。”





去年，公平工作委员会将最低工资提高了5.2%，这是16年来的最大增幅。





在其100多页的决定中，它引用了3月份的“通货膨胀率急剧上升”，达到5.1%，这是自2000年以来的最高年度增长。





在截至今年4月的一年中， 由住房、食品和交通成本的增加所推动的通货膨胀率达到了6.8%。





澳大利亚全国总工会 （Australian Council of Trade Unions; ACTU） 此前曾要求最低工资上调7%，表示通胀飙升对最低薪雇员带来严重的影响，特别是在过去两年。





而澳洲工商总会 (Australian Chamber of Commerce and Industry) 等雇主团体则表明，上调幅度不应高于 4%，警告加薪过多将引发通胀进一步上升。





洛伊博士承认，提高最低工资是必要的，以满足生活成本的上升。





“我们处于一个困难的境地，可以理解的是，社会希望保护最低工资的工人，但我们必须确保较高的通胀不会转化为每个人的较高工资这样的结果。”





他警告说，如果发生这种情况，通货膨胀只会增加，到时需要进一步提高利率。





在本期《正在行动》热线节目中，听友们分享了其目前对调涨最低工资的看法。





听友郑女士表示，加息是为了抑制通货膨胀，但最低工资增长会增加小企业成本，进而把成本转嫁给消费者，进一步推高通胀。





听友赵先生表示，在澳大利亚历史上，官方利率曾高达17%。应对生活成本压力，人们应该寻求家庭支持，并努力工作。





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LISTEN TO 【正在行动】调涨最低工资 能否解决澳大利亚的生活成本危机？ SBS Chinese 13/06/2023 29:24 Play

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