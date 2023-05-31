【正在行动】马克·麦高恩辞职会给西澳州政治带来哪些变化？

Mark McGowan

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有分析人士认为，麦高恩的政治传承巨大，但他的辞职也带来了真正的机会。

周一（5月29日），担任6年西澳州州长的马克·麦高恩（Mark McGowan）宣布辞职，令外界“感到惊讶”。担任西澳州州长期间，麦高恩带领西澳州度过了新冠危机，并在2021年的大选中连任，巩固了其声望。

澳大利亚圣母大学政治与国际关系讲师马丁·德拉姆博士（Martin Drum）
在The Conversation撰文
分析了麦高恩的政治传承以及对西澳州政治的影响。

德拉姆博士写道，马克·麦高恩是澳大利亚近代政治史上最具统治力的州长之一。

简单地说，自2017年3月成为州长以来，麦高恩一直主导着西澳大利亚州的政治。他所领导的工党在立法议会的59个席位中占有53席，并且有史以来第一次控制了上议院。

但这还并不能足以说明他的主导地位。他一直是工党政府的驱动力，亲自挑选内阁部长。自2021年以来，他一直同时担任州长和财政部长，这相当于他同时担任政府中最重要的两个角色。他将整个政府的大部分决策集中在自己的办公室。

然后是他的公众形象。对许多西澳大利亚人来说，麦高恩就是政府。许多选民认为他是在大流行病期间阻止COVID-19的主要人物，应该感谢他。当澳大利亚其他许多州经受漫长的封锁时，西澳州在那段时间的绝大部分时间里都没有COVID。

在2021年的选举中，西澳州工党请求选民将票投给麦高恩，而不是投给工党的党派品牌或地方候选人。有许多轶事，往往是由他的政治对手讲述的，选民在各个选区走到他们面前，问他们如何能投给麦高恩。

解释他的受欢迎程度

在COVID之前，麦高恩已经是一位受欢迎的政治人物。2017年，他在西澳赢得了压倒性的胜利，工党的初选票在当时是有史以来最高的。甚至在COVID之前，他的对手们也认为他至少会当两届州长。

但COVID的出现将他的受欢迎程度提升到了全新的水平。麦高恩最受欢迎的政策是，从2020年中期开始对其他州和领地关闭西澳州的边界。民意调查显示，多达91%的西澳州选民赞同他对大流行病的处理。

当矿业巨头克莱夫·帕尔默（Clive Palmer）将西澳州告上法庭，试图去除边境限制，并且最初得到了联邦政府的支持时，麦高恩的受欢迎程度只增不减，因为他被描述为捍卫西澳州对抗精英的州际利益的代表人物。

更重要的是，封闭边界的政策迎合了西澳的“狭隘主义”，让人感到更广泛的澳大利亚可能没有把西澳人的利益放在心上。这一直是西澳政治中的一个因素，在围绕消费税分配的辩论中体现得很明显，但在COVID期间达到了新的水平。

政治格局的变化

麦高恩的传承将是巨大的。在政治方面，他的政党占主导地位，在席位、人力资源和资金方面具有巨大的结构优势。他的主要对手，曾经占主导地位的西澳大利亚州自由党已经严重受损。即使是联邦自由党也在2022年的联邦选举中被联邦工党击败。

但麦高恩的离开确实带来了真正的机会。新州长将不会像麦高恩那样拥有潜在的个人支持。领导层的变化可能会让一些选民释放出来，转换他们的忠诚度。

新州长将不得不做出自己的标识，并取得新的成就，以确定他们的领导和政府。作为开始，他们将需要在政府面临的一些政策挑战方面取得进展，这些挑战在大流行期间没有得到同样的关注，包括无家可归者问题，住房已经变得更难负担，公共住房的等候名单也大幅增加等。

另外，技能短缺问题正在影响公共和私营部门的项目，特别是建筑业。同时，旅游业需要重建。政府之前告诉人们不要来西澳，现在必须说服他们去那里。

最后，西澳州的青少年拘留系统出现了令人不安和具有挑战性的问题，需要紧急关注。

在本期节目中，听友们就麦高恩辞职表达了看法。请您点击收听完整内容。
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【正在行动】马克·麦高恩辞职会给西澳州政治带来哪些变化？

SBS Chinese

31/05/202325:42
本文主要参考澳大利亚圣母大学政治与国际关系讲师马丁·德拉姆博士（Martin Drum）在The Conversation所撰
《马克·麦高恩主宰西澳大利亚政坛后，在自己任内辞职》
一文。

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