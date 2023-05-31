【SBS新闻快报】中国买家主导澳房市外资投资 本地购房不受影响

根据官方数据，2021-22年，外国投资者在2021-2022年期间购买的澳大利亚住宅物业不到1%。





一国党议员马尔科姆·罗伯茨（Malcolm Roberts）在周二的参议院估算听证会上，向国库部官员询问了澳大利亚需求旺盛的房地产市场的海外所有权规模，包括中国投资者。





罗伯茨参议员表示，房地产市场的相关规则为包括中国在内的海外买家创造了一条“单行道”，他们可以在澳大利亚抢购房屋，但澳大利亚人却被阻止购买。





他说：“对于外国人来说，这是一个单行道。澳大利亚人无法在自己的国家购买房产，但他们可以在我们的国家购买。”





国库部外国投资部门的西蒙·赖特（Simon Writer）在听证会上表示，该部门了解相关关切，但税务局的官方数据证实，这些担忧被过分渲染了。





他指出，没有证据证实罗伯茨参议员的说法，即海外买家“囤积”空置房屋而不出租。



在2021-2022年期间，澳大利亚共有588176套住宅出售，其中仅有4355套卖给了海外买家。





这个数字相当于总销售量的约0.75%。





但罗伯茨和昆士兰自由国家党（LNP）参议员马特·卡纳文（Matt Canavan）敦促官员透露，有多少外国投资者的潜在购买被澳大利亚税务局以外国投资审查委员会（FIRB）的名义阻止。





据悉，政府已将违反规定的处罚加倍。海外业主购买价值100万澳元以下住宅物业的申请费也增加了一倍，达到1.32万澳元。





对于价值在100万到200万之间的房产，费用则翻倍至2.64万。





FIRB之前的数据显示，中国买家在澳大利亚住宅房地产领域的外国投资占主导地位，在截至去年12月底的6个月中，有16亿澳元的拟议购买被批准。





在今年解除COVID-19限制并恢复中国留学生赴澳后，购房需求被认为会有更强劲的增长。



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按数量和价值计算，中国是住宅房地产投资提案数量和价值最大的来源地，达到6亿澳元。





今年迄今为止，住宅投资总额已经超过了2021-22年24亿澳元和2020-21年27亿澳元的一半，而当时还存在疫情旅行限制。





排名第二和第三的海外投资来源地是香港和越南。在去年12月季度，来自这两个地方的买家分别获得了价值1亿澳元的住宅购买批准。





财政部长凯蒂·加拉格尔（Katy Gallagher）表示，外国投资者被禁止购买澳大利亚现房。





居住在澳大利亚的临时居民可以购买现有住房，而海外公民可以在申请获得许可后购买新建住房，这是为了鼓励新房屋的建设而制定的政策设置。





“我们是一个开放的国家，依赖外国投资，”加拉格尔参议员说。“我们相信需要适当的控制措施来管理这一情况……这仍然是政府的政策。”





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