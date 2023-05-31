储备银行行长接受参议院提问 通货膨胀依旧是话题中心

下周，澳大利亚储备银行将举行6月现金利率会议前，储备银行行长洛维（Philip Lowe）面对参议院提问。





在质询会上， 洛维没有开场白直接进入提问环节。





他表示，生产力增长乏力是经济的一个问题，也是管理通货膨胀的一个问题。





“三年来，生产力没有增加，”他说。





“这意味着单位劳动成本增长相当高......高于目前3.75%的工资增长。”





“这对国家来说是一个问题，对通胀前景来说也是一个问题。”



控制通货膨胀成主要议题

自由党参议员休谟（Jane Hume）问，是否应该关注通货膨胀的“粘性”，或者是否如数据所示，通货膨胀率正在下降。





“我们应该宣布胜利吗？”她问。





“在取得胜利之前，我们是不会宣布胜利的，”洛威回答。





“食品价格降低了。问题是服务价格通胀，它是持续的，因为单位劳动成本的增长很高。”





对澳大利亚储备银行来说，真正的胜利是通胀率恢复到2-3%之间。





洛威表示，储备银行目前的预期是，到2025年中期，让通胀率将回落到3%的目标。





“这些都不意味着我们会对更高的通胀容忍更久，”他说。





洛威解释说，他也不想牺牲劳动力市场的收益来控制通胀。





同时他也指出，议会可以通过增加税收等限制性政策、快速发展经济的结构改革以及干预特定市场以减少价格压力——例如电力市场的方法来影响通胀。





他说，电力市场的干预将在下一个财政年度之前，将通货膨胀率降低0.75%。





洛威表示，考虑到预算和当前的货币政策，澳大利亚储备银行预测，到明年6月份，通胀率将达到3.5%，工资价格指数（WPI）将上升到接近4%，失业率将略微超过4%。





他表示，除非通货膨胀得到控制，否则澳大利亚有可能形成一种“通货膨胀心态”，如果这种心态变得根深蒂固，就会变得代价巨大。





“我知道更高的利率是不受欢迎的，它们正在伤害人们，这非常艰难，”他说。





“[如果不控制通货膨胀]的最终结果将是更高的利率，更多的痛苦和更高的失业率，”他说，“这不是恐吓运动，但我们希望人们了解其严重性。”





“每一个家庭都在感受那些生活成本的压力，那是因为在过去的一年里，商品价格上涨了7%，我们必须阻止这种情况。”



洛威呼吁PwC税务泄漏问题需提高透明度

关于储备银行工资过低的问题，洛威表示，RBA一直在使用普华永道（PwC）的审计和风险管理服务，并证实储备银行员工工资过低的问题。





“目前，我们有一个执行中的审计和风险管理服务合同。”





他说，普华永道的服务费在10万到80至90万澳元之间，是在PwC税收信息泄漏丑闻被公开之前签订的服务。





普华永道将继续根据目前的合同提供服务，但RBA已决定不再与他们续约，直到有“令人满意的解决方案”。





洛威表示，从目前的情况来看，这一点还没有实现。





同时洛威呼吁，在普华永道税务信息泄漏问题上应更加透明。他说，透明化将是咨询公司重建信任的关键。





“他们必须要重建信任。他们如何做到这一点很有挑战性，”他说。



租金上涨看不到缓和趋势

“租金是CPI（居民消费价格指数）的单一最大组成部分，”洛威说。





“我们预计租金的增长将在10%左右......这非常艰难，”他说，“一些人经历的增长比这更大”。





洛威指出，本月早些时候，他曾到珀斯参加最近的RBA董事会会议，并表示珀斯正经历着有记录以来最低的租房空置率。





人们想要更多的空间，可以居家办公，家庭的平均居住人数下降，这影响了房屋需求。并且今年人口增加了2%，“房子多了2%吗？没有，”洛威说。





洛威表示，预计租金价格将进一步上涨，因为市场如此紧张，人口增长如此强劲。





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