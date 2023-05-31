墨尔本一大学讲师杀妻被判刑入狱24年

2022年4月，41岁的亚当·布朗（Adam Brown）在墨尔本的家中杀害了妻子Chen Cheng，所犯罪行最低量刑需17年。量刑法官称他的罪行为“道德上可憎”且“应受到谴责”。





在布朗位于Croydon North的家中，他和妻子爆发了争吵，在争吵中他多次刺伤35岁的Chen Cheng，让他们的家和花园都沾满了血迹。





4月30日晚，这对夫妇在他们家中楼上卧室开始争吵，然后转移到楼下的厨房，布朗声称他们都拿起了刀子。





邻居们听到Cheng在死前尖叫“救我，救我，他要杀我”，布朗告诉她“停止”、“趴下”、“闭嘴”。





冲突转移到了后院，这对夫妇在草地上争一把刀。布朗用刀几次刺向Cheng，包括在她脖子和胸口造成巨大伤口。





在布朗开门前邻居们一直在敲门。





进门口他们发现Cheng躺在草地上，身体在流血但没有了生命迹象。





其中一位邻居是一名护士，她曾试图对程某进行心肺复苏。





随后救护人员赶到，并在晚上10点40分左右宣布她当场死亡。





周二，最高法院法官查普恩（John Champion）判处他24年监禁，因为他对妻子进行了“野蛮和持续的攻击”，当时他们两岁的儿子还在同一间房子里。





查普恩说，证据表明，在迪肯大学担任媒体和性别研究的讲师布朗当时患有适应性障碍和抑郁症，这“直接有力地”促成了他的谋杀行为。





查普恩法官说，精神病学评估发现，布朗深受创伤，对因他妻子被杀而发生的一系列情况感到困惑和不知所措。





然而，查普恩法官说，布朗本可以在任一时间放下刀子，缓和当时的局势。





“很明显，你有机会停下来，把刀放下，从争吵中走出来。但你却继续了你所知道的道德上可憎的行为，”查普恩法官说。





“Cheng女士为了抵抗你的攻击而反击，毫无疑问，她被当时的情况吓坏了。你的行为没有任何借口。”





“你必须为你的罪行受到公正的惩罚。你的行为使你妻子的家庭失去了一个心爱的女儿、侄女和表妹......你对许多人的生活造成了永久性的影响，尤其是你自己的孩子。”





“适应性障碍是一种非常普遍的现象，并不是每个有适应性障碍的人都会去刺死另一个人。”





“在我看来，这种障碍并没有导致你实施这种行为。我承认这种障碍可能会成为暴力行为的原因，但这是一个相当独特的命题，即它在某种程度上导致或解释了这种应受谴责的暴力行为。”





“但这并不是本案的情况。”





查普恩法官注意到Cheng的体型相对较小，她手上有防御性的刀伤，而布朗的伤势相对较轻，并对布朗关于为刀而争吵的描述提出质疑。





查普恩法官说：“我承认发生了争执，但不认为Cheng一开始就攻击了你。”





“因此，你不是在自卫，我也不认为你是在担心自己的生命安全。Cheng是为自己的生命而战。”





控方和辩方都提出，这起谋杀案属于中级犯罪，查普恩法官表示，如果布朗不认罪，最高刑期将是29年。





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