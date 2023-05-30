生活成本上涨澳洲二手商店物品卖高价遭批 这是否合理？

对于许多澳人来说，当地的“二手商店（opportunity shop）”是一个捐赠物品以支持慈善的地方，或者是一个能够淘到廉价二手物品或比较独特的物品的地方。这既可以减少垃圾填埋，又能支持慈善事业。





然而，随着通胀和生活成本危机持续加剧，即便是二手商店也因其商品售价高昂而遭到批评。





在TikTok上，一位澳大利亚用户在一段视频将矛头指向二手商店的“中产阶级化（gentrification）”，该视频已获超过3.9 万个赞和1200条评论。





“到二手商店购物日益流行，但一些二手物品售价却高得离谱，” 该视频创作者表示，并在视频中详列了一些受到指责的高价物品。





视频解说提到一排皮草大衣：“虽然它们很漂亮，而且状况良好，但我不明白为什么它们要售价200澳元和300澳元。”





“需要我提醒你吗？二手商店的物品都是免费获得的。”





那么这种批评是否合理，或者背后还有更多的原因呢？



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澳大利亚一些大型慈善二手商店的代表告诉SBS新闻，一般物品的售价一直很低。





澳大利亚红十字会目前在全澳拥有162家商店，其发言人告诉SBS新闻，红十字会商店“依靠捐赠者慷慨解囊，为我们提供高质产品，他们希望价格适当。”





发言人表示：“我们尊重他们支持红十字会的意愿，同时满足顾客对有价值的产品的需求。”





价格由各个商店自行设定，澳大利亚红十字会零售店每件物品平均售价8.58澳元，所筹集的资金用于支持澳大利亚红十字会“开展人道主义项目”。





澳大利亚救世军商店（Salvos Stores Australia）的全国总监马特·戴维斯 （Matt Davis）表示，显然“澳大利亚目前正面临一场真正的困境”，“越来越多的人遭遇经济困难，并寻求帮助”。





他说：“澳大利亚社会出现了新的现象，许多人面临账单压力，慈善机构则直接面对这种压力。”



The customer base at Salvos Stores has shifted over the years as the "stigma" around shopping second-hand has dissipated. Source: AAP / AAP “另一方面，那些没有来购物的人也面着巨大的生活成本压力。救世军商店也不例外，我们的租金在上涨，废物处理成本在上涨，经营企业所需的费用都面临压力。”





戴维斯表示，虽然救世军商店的平均物品价格多年来一直保持较低水平，大约为5澳元，但“消费者对于高价值物品发生变化的看法是正确的”。





他说：“当谈到那些价值更高的独特物品时，你不一定能像10年前那样，花5澳元或10澳元就能买到。”





“如果有一件物品真的值更高价，我们的团队接受了更好地培训，更清楚如何为其争取更高的价格，因为他们希望支持我们（慈善）的使命。”



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戴维斯表示，以前去二手商店购物在某种程度上是有“禁忌”，“人们不一定会说自己的物品是从那里购买的”，但这种情况已经改变。





他说：“我们现在知道，95%的顾客有能力购买新物品，但出于道德、环境和社会影响的考虑，他们选择购买二手产品。”





“因此，我们的商店拥有更广泛的顾客群体。从这个意义上说，我们确实有很强的能力筹集资金去支持我们的使命。”





戴维斯强调，救世军仍然“坚定致力于帮助那些处境艰难的人”，并通过代金券项目“每年免费提供价值300万澳元的物品”。



逾30年的二手商店购物史

DIY时尚爱好者Leeyong Soo在在二手商店购物已超过30年了。





根据Soo的说法，想寻找便宜物品，频率是关键。她每周大概去四家二手商店。



Leeyong Soo has been obsessed with op shops since she was in high school. Credit: Leeyong Soo/Supplied Soo说，市区外的小型独立二手商店通常有更多物美价廉的商品。





她说：“话虽如此，情况是不同的。即使是大型商店现在有一些东西仍然会很便宜，而有些则不会。”





Soo经常在社交媒体Instagram上发布她在二手商店中发现的最好物品，她经常会对其进行改造和再利用。





她笑着说：“我只是喜欢分享一些普通商店里没有的特别的物品。因为我知道我的风格并不适合每个人，但我真的不在乎。”



Soo认为当前的通胀并非导致二手商店价格上涨的原因。





她说：“我注意到这些年来价格一直在涨，这不是最近才发生的事情。”





“我认为最初设立这些商店，是服务于那些没有足够钱去购买衣服的人。当时，对在二手商店购物是有偏见，因为去二手商店购买衣服真的很尴尬。而现在，我认为在二手商店购物不会像之前那样遭到偏见。”





Soo表示，这些年来，她注意到一些商店正在“中产阶级化”。





她说：“有些商店我几乎不再去了，因为它们看起来就像普通商店，我也不感兴趣了。”





“我喜欢翻找。我喜欢凌乱、随机的感觉，而那些商店可能非常适合那些平时不在二手商店购物的人；你可以说它们是入门级的二手商店。”





Soo对二手商店的长期钟爱主要源于能够 “以便宜的价格找到很酷的东西” 的兴奋，同时还支持慈善事业并 “避免物品被丢弃”。





她说：“这主要是因为猎奇的刺激感。你永远不知道你会找到什么。”





“我想这可能是最吸引我的地方。”





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