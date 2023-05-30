纽约律师使用ChatGPT撰写法律文件 所引判例“虚假”或面临制裁

要点： 一名纽约律师使用ChatGPT撰写法律文件，他或将因此受到联邦法院处罚；

这一聊天机器人列举了虚假的法律判例，而这些判例被这位律师在法律文件中引用；

法官表示，这种情况“前所未有”。

一名纽约律师在办案时使用ChatGPT进行案例研究、撰写法律文件，后发现其内容是虚假的，他可能会因此受到制裁。





史蒂文·A·施瓦茨（Steven A. Schwart）在纽约州从事法律工作超过三十年，他是罗伯托·马塔（Roberto Mata）的法律团队成员。马塔正在起诉哥伦比亚航空公司（Avianca），声称一辆服务车撞伤了他的膝盖。





施瓦茨是Levidow，Levidow & Oberman律师事务所的律师，他准备了一份诉讼摘要文件，本因通过先例证明此案为何应该继续进行，此前哥伦比亚航空公司的律师要求联邦法院法官驳回该案。





然而，这份文件引起了该航空公司法律团队的注意，他们致函法官，称他们无法找到该文件中所引的几个案例。



法官下令要求施瓦茨和他的同事彼得·洛杜卡（ Peter Loduca）解释他们为何不应受到处罚，并在一份命令中写道，他面临的情况“前所未有”。





法官P·凯文·卡斯特尔（ P. Kevin Castel）写道： “所提交的六个案例似乎是虚假的司法判决，包含虚假的引文和虚假的内部引用。”





施瓦茨在一份宣誓书中写道，洛杜卡先生的名字出现在该文件上，是因为他未获在联邦法院执业的许可。该诉讼最初在州法院提起，而后被转到联邦法院。他表示自己将继续为该案执行所有的法律工作，洛杜卡并不知道他使用ChatGPT进行案头研究。





洛杜卡在其宣誓书中写道，他“没有理由怀疑”所引用的案例或施瓦茨的案头研究的真伪。



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施瓦茨写道，他“无意欺骗”法院或哥伦比亚航空公司，并且“非常懊悔”使用ChatGPT。





他表示此前在进行法律研究时从未使用过该工具；对于所提供的案例，ChatGPT向他“提供了来源并确保了内容可靠性”，但最终“显示其并不可靠”。





施瓦茨的宣誓书附有一些截图，似乎是他与ChatGPT对话的部分内容。





施瓦茨询问ChatGPT，它所提供的其中一个案例是否真实。在得到肯定回答后，他继续询问该案例的来源。



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ChatGPT回答说，经过复查，该判例是真实的，并且可以在法律研究数据库中找到。它还表示，它列出的其它案例也是真实的。





施瓦茨和其同事洛杜卡被要求在6月8日的听证会上解释，为何他们不应被制裁。





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