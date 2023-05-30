【SBS新闻快报】卫生工作者将于Westmead医院罢工抗议工资问题

本周，包括护理人员在内的数百名卫生工作者将在新州最繁忙的医院进行罢工。





工会负责人警告称，由于生活成本压力加剧，员工已处于崩溃边缘。





工人将于周三（5月31日）在Westmead医院进行罢工，全州范围内也将举行罢工行动。





卫生服务工会（HSU）负责人杰拉德·海耶斯（Gerard Hayes）表示，工资停滞不前引发了极大的不满情绪。





罢工行动的升级将给州政府带来压力，使其为该州的公共部门工作者提供临时方案。约70份企业协议将于7月1日到期，影响到大约20万名雇员。





工会负责人曾与财政厅长丹尼尔·穆奇（Daniel Mookhey）和劳工关系厅长苏菲·科特西（Sophie Cotsis）举行了一次正式会议，会上提出了一项一年上涨4%的加薪方案，作为政府制定出新的行业政策前的临时方案。





这个为期一年的提议将是自2011年前州长巴里·奥法雷尔（Barry O'Farrell）提出工资上限以来最大的一次涨薪，它将成为政府解决复杂问题的临时协议，因为政府正在讨论取消有争议的公共部门3%工资增长上限规定。





海耶斯表示，由于生活成本压力加剧，工人们已经到了“崩溃的边缘”。



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这位工党要员表示，工会上周对3000名会员进行了调查，结果显示95%的受访者表示不接受4%的涨薪提议，同时85%的受访者也支持进一步采取广泛的罢工行动。





在5月18日，医护人员和紧急护理人员进行了全州范围的罢工，并拒绝将任何出院的病人送回家中或养老院。然而，本周三的行动将包括更广泛的成员，包括清洁工等。





卫生服务工会希望为其4.7万名成员争取6%的工资增长，以及0.5%的养老金提升，该工会的当前协议将于7月1日到期。





海耶斯表示，政府在其临时提议方面“不够明确”，比如是否包括养老金。而工会成员中有一种观点，即4%的加薪远远不足以应对不断上涨的生活成本。





海耶斯说：“有人告诉我他们想加入我们的工会，但却付不起每周11澳元的费用，这就是人们遇到的困难，尤其是对于一个年薪5万澳元的清洁工来说。”





他在给州长柯民思（Chris Minns）的信中概述了工会成员的薪酬要求，并指出卫生工作者“在过去十年中一直密切参与支持社区，但在这段时间里，工资已经大大落后于其他州”。





他写道：“由于额外的卫生政策和程序、辞职人数的增加、海外工人的限制以及卫生工作者迁往其他州，疫情也给劳动力带来了挑战。”





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