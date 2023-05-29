澳洲超受欢迎的sriracha辣椒酱缺货

sriracha辣椒酱标志性的绿色瓶盖和公鸡图案对任何辣椒酱爱好者来说都非常熟悉。





但是如果最近你发现很难在超级货架上想要找到这款世界知名的辣椒酱，那并不是你的幻觉。





最近几周，澳大利亚各地的辣酱迷们纷纷在社交媒体上表达失望，因为他们对无法买到这款热门商品。



为什么sriracha辣椒酱缺货了？

汇丰食品公司一直采用一种红色墨西哥辣椒作为辣椒酱的基础，自2020年7月以来，这种辣椒的短缺一直影响着辣酱的生产水平。





这种情况在去年6月加剧，当时这家位于南加州的公司表示，“由于天气条件影响辣椒的质量”，这款辣椒酱正面临关键成分的“更严重短缺”。





虽然库存水平在今年晚些时候得到了一定程度的补充，但上个月在美国出现的报告显示，辣椒种植地区的严重高温和干旱意味着这种受人欢迎的调味品将再次从超市货架上消失。





库存问题此后也波及到了澳大利亚，Coles和Woolworths的网络页面上也都将汇丰食品的辣椒酱列为“已售完”或“目前无货”。





汇丰食品公司的一位发言人在一份声明中告诉SBS新闻，该公司 “仍在经历原材料短缺的问题”。





他们说，虽然去年年底恢复了一些生产，但红辣椒的“供应仍然有限”，这对他们能制作多少酱料产生了影响。



红墨西哥辣椒是制作辣椒酱的原料。 Source: Getty / Anne Cusack/Los Angeles Times

库存何时才能恢复正常？

在生产高峰期，位于加利福尼亚州厄温代尔（Irwindale）地区的汇丰食品厂每小时能生产约18,000瓶辣椒酱。





但是，由于红辣椒的短缺，去年年中，这一产量下降到约2000瓶。这种红辣椒一年中只有四个月在美国西南部和墨西哥北部的地区生长。





汇丰食品公司的发言人说，在现阶段，他们“无法估计”何时供应会恢复正常，或者何时库存增加会影响到澳大利亚的超市。





“我们感谢你们在这次前所未有的库存短缺期间，保持耐心和理解。”他们说。



汇丰食品的辣椒酱在澳大利亚许多超市都缺货。 Source: SBS / David Aidone “我们目前正在努力，来避免未来的短缺问题。”





但并不是所有的希望都破灭了，澳大利亚的一些社交媒体用户表示说，许多亚洲食品商店仍然可以买到这款辣椒酱。





IGA的网上商店也显示，可以在选定地点购买到这款辣椒酱。





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