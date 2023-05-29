一夜之间 威尼斯运河因不明物质变成荧光绿

威尼斯城区主要运河的拱形里亚托桥（Rialto Bridge）附近水域因不明原因变成了荧光绿，当地部门正在进行调查。





威尼斯当地的环境保护机构已经采集了变色区域的水样，正在检测使其变色的物质。





根据安莎通讯社（ANSA）的报道，威尼斯地方行政长官已经警察部队召开紧急会议，以了解发生的情况并研究可能的应对措施。





威尼托大区区长扎亚（Luca Zaia）发布 一张绿色河水的照片。





目前，人们猜测的河水变绿的可能性有两种。





一种是与意大利环保组织最近的活动有关。根据BBC的报道称，环保组织一直在给纪念碑着色，包括使用植物碳将罗马许愿池的水变黑，以抗议化石燃料。





另一种猜测与周末的帆船比赛有关。意大利当地媒体报道称，警察正在检查监控录像，以确定释放染料是否是为了配合本周末举行的VOGALONGA帆船赛而采取的特技。





这不是威尼斯运河的水第一次被染绿。





1968年，阿根廷艺术家乌里武鲁（Nicolás García Uriburu）就把大运河的水染成了绿色，以提高人们对生态问题的认识。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



