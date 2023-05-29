一夜之间 威尼斯运河因不明物质变成荧光绿

周日早上，威尼斯人发现该市中央水道一片水域都变成荧光绿。

APTOPIX Italy Venice Grand Canal

2023年5月28日星期日，贡多拉在威尼斯历史悠久的大运河上的里亚托桥旁航行，河道充满荧光绿色的液体。威尼托大区区长扎亚说，官员们已经要求警方进行调查，以确定谁该负责，因为环保部门也在检测水质。(AP Photo/Luigi Costantini) Source: AP / Luigi Costantini/AP

威尼斯城区主要运河的拱形里亚托桥（Rialto Bridge）附近水域因不明原因变成了荧光绿，当地部门正在进行调查。

威尼斯当地的环境保护机构已经采集了变色区域的水样，正在检测使其变色的物质。

根据安莎通讯社（ANSA）的报道，威尼斯地方行政长官已经警察部队召开紧急会议，以了解发生的情况并研究可能的应对措施。

威尼托大区区长扎亚（Luca Zaia）发布 一张绿色河水的照片。

目前，人们猜测的河水变绿的可能性有两种。

一种是与意大利环保组织最近的活动有关。根据BBC的报道称，环保组织一直在给纪念碑着色，包括使用植物碳将罗马许愿池的水变黑，以抗议化石燃料。

另一种猜测与周末的帆船比赛有关。意大利当地媒体报道称，警察正在检查监控录像，以确定释放染料是否是为了配合本周末举行的VOGALONGA帆船赛而采取的特技。

这不是威尼斯运河的水第一次被染绿。

1968年，阿根廷艺术家乌里武鲁（Nicolás García Uriburu）就把大运河的水染成了绿色，以提高人们对生态问题的认识。

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Published 29 May 2023 3:15pm
Updated an hour ago 3:33pm