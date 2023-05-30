悉尼市区起火建筑墙壁被拆 探测犬仍在搜寻人类遗骸

上周悉尼市区一幢建筑大火，新州当局正准备拆除上受损建筑的剩余墙壁。由于清理行动继续，附近道路依旧关闭，并停止了建筑工程。





大火发生前夜在该建筑内露宿的15人中，仍有两人下落不明。一旦拆除工程完成，部分瓦砾被移走，专业的犯罪现场官员将使用尸体探测犬和法医成像。





新州警方在一份声明中表示：“虽然警方没有收到任何关于失踪人员的报告，但调查人员无法明确地认为里面没有人。”





周一下午，拆除机械已被送入到这幢被列入遗产名录的建筑的残余部分，工程在周二开始。





周末，救援人员注意到该建筑出现了一些结构移动，担心这座前制帽厂的残墙会倒塌。





附近的居民和企业已被警告，在拆除工作进行时，要紧闭窗户和外门，因为拆除工作可能会产生灰尘和碎片。





周四下午的大火蹂躏了这座七层楼高的工厂，火势还蔓延到另一栋建筑。在当晚间高峰时段，灰烬和建筑碎片在悉尼中央车站（Central station）周围弥漫。目前，火灾发生地和周围仍存在一个禁区，100多人仍被破离开家园。





新州消防与救援服务局（Fire and Rescue NSW）杜伯里（Adam Dewberry）说，一旦光线允许，拆除工作就会开始。





他告诉澳联社（AAP）记者：“整个事情就是要尽可能早地开始。”





他表示，周末有人提出担心，结构的变化可能会导致建筑更多部分的倒坍，安全仍然是第一优先事项。





周四，这座前工厂的一面墙在Randle街上落下碎砖块。这场火灾是悉尼市中心约十年来最大的火灾之一，火势汹涌。





同时，这场火灾也推迟了悉尼中央车站的重建工作，部分重要的城市基础设施建设仍无法进行。





悉尼地铁（Sydney Metro）首席执行官瑞根（Peter Regan）周一在访问该站时解释说，火灾和灭火的水所造成的车站损失仍在评估中，并推迟了Chalmers街入口的开放。





他说：“该地区仍然是一个禁区，所以我们还没有能够完成所有损害评估。目前我们仍在评估所有的损害，以及需要做什么来进行修复。”





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