莫里森反对原住民议会之声公投 称其有“未知的风险”

要点： 前总理莫里森表示，该提案“定义不明确”，可能会造成宪法风险；

他认为原住民议会之声不能够缩窄原住民的弱势差距；

莫里森称，没有必要在宪法承认原住民议会之声。

前总理莫里森仍在联邦议会中担任议员，而他罕有地在议会发表讲话，表达他对将举行的原住民议会之声公投的反对意见。





莫里森表示，该提案“定义不明确”，在将原住民议会之声机构纳入议会和政府行政时会产生宪法风险。



Since losing last year's federal election, Scott Morrison has spoken in parliament only twice. Source: AAP / Mick Tsikas 他周三在议会表示：“没有必要将原住民议会之声纳入宪法，以实现对澳大利亚原住民的宪法认可。”





“这得到了广泛的支持。”





“把原住民议会之声与宪法承认混为一谈，并将它们视为不可分割的问题是错误的。”





“（我们）不知道原住民议会之声会对政府行政和议会运作带来什么影响，会带来怎样无法轻易补救而且重大的未知风险。”





这是莫里森自去年联邦选举失利以来，第三次在议会发表讲话，其它两次分别是在英女王伊丽莎白二世去世后，以及在担任多个部门部长被谴责后为自己进行辩护。



这位前总理表示，原住民议会之声会为政府和行政部门的运作带来不必要的风险，并且不会成功缩窄原住民与非原住民之间的差距。





他说：“遗憾地，按照政府提议的方式永久修改宪法不会改变澳大利亚众多原住民社区所经历的绝望境况。”





“我明白那是这提案的希望，希望是好事，但失望将会压垮灵魂。”





“通过政府推进的提案，可以合理地预见到这种失望。”





莫里森瞄准公开支持公投的体育和商业团体。





他说，他虽然对国家橄榄球联赛对一些规则的看法“非常感兴趣”，“但我认为就此事做出决定时不会参考他们对宪法的建议”。





在莫里森担任总理期间，他拒绝在宪法中建立原住民议会之声机构的呼吁，但支持在地方和区域建立有关机制。





将该机构合法化的议案没有进行。



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原住民工党议员斯克瑞谷（Marion Scrymgour）表示，原住民议会之声是原住民领袖倡议的延伸，而不是政治运动。





她说：“我们现在寻求以如此温和的方式修改的这部宪法，这份出生证明是基于允许殖民地的人完成他们消除原住民的计划。”





“现在给我们的原住民真正地发声是这个国家至少可以做的，弥补我们建国文件核心部分存在的错误。”





斯克瑞谷谴责反对者的声音，他们说修宪将导致国家因种族而分裂。



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她说：“他们以此为手段在人们的心灵和思想中制造怀疑和分裂，这是可耻的。”





工党前座议员阿利（Anne Aly）表示，公投失败的代价太高。





她说：“我们有一个选择，是否为这个国家写下所有人走在一起的未来，我们不再有原住民和托雷斯海峡岛民（具有的）更高的死亡率、更高的监禁率、更低的教育率、更低的学业完成率。”





“另一种选择是，我们将原住民议会之声置于历史的边缘。”





在下个月就公投的最终形式进行投票之前，联邦议员将面临另一个关于原住民议会之声的漫长谈判。





预计众议院要到下周才会对原住民议会之声法案进行投票，届时辩论将转移到参议院。





公投将于10 月至 12 月举行，该法案预计将在 6 月完成辩论及表决。





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