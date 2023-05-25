澳大利亚政府机密税务信息遭泄 普华永道前主管被查

要点： 普华永道这位前主管已被移交给澳大利亚联邦警察进行刑事调查；

据报道，他向客户和员工泄露政府的机密税务计划；

国库部事务官史蒂文·肯尼迪（Steven Kennedy）证实，该部门已将此事移交澳大利亚联邦警察调查。

普华永道澳大利亚事务所前国际税务主管因曾向客户和员工泄露政府机密税务计划，而被移交给澳大利亚联邦警察进行刑事调查。





史蒂文·肯尼迪周三晚上发表声明，证实其部门已将此事移交给澳大利亚联邦警察调查。





他说：“普华永道澳大利亚事务所前国际税务主管柯林斯（Peter Collins）不当地使用联邦机密信息。”





“税务从业者委员会在于 2023 年 5 月 2 日提交给议会的电子邮件中，指出有严重擅自披露联邦政府机密信息的情况，而普华永道内部有广泛人员直接或间接地了解机密信息。”





“鉴于最近这些泄露和这种不当行为的严重性，国库部已将此事移交澳大利亚联邦警察考虑展开刑事调查。”



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在提交给议会的电子邮件中，包含来自税务从业者委员会调查的详细证据，表明柯林斯与公司内的客户、员工和合伙人分享政府打击跨国避税计划的机密资料。





税务从业者委员会已禁止柯林斯在明年之前担任税务从业员。





主张将此事移交给澳大利亚联邦警察的绿党参议员波科克（Barbara Pocock）对此消息表示欢迎。





“现在我们需要知道工党何时会承诺终止普华永道的合约，支持全国反腐委员会进行全面调查，并终结大型咨询机构的政治捐款。”





“更大的问题仍然存在，我们看到的只是冰山一角。大型咨询行业正在发生什么事？」





“就顾问诚信度作出聆讯，参议院仍然有重要的工作要做。”





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