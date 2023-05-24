LISTEN TO 【SBS新闻快报】遭警察电击的95岁女性去世 SBS Chinese 24/05/2023 02:55 Play

患有失智症的克莱尔·诺兰（Clare Nowland）在接受临终关怀后于5月24日晚七时许去世。





5月17日，诺兰在Cooma的Yallambee Lodge养老院与警察对峙时摔倒，颅骨骨折，送医治疗后性命危殆。





33岁的高级警员克里斯蒂安·怀特（Kristian White）被指控鲁莽地造成其严重的身体伤害、攻击造成实际身体伤害和普通攻击。





怀特被全薪停职，并将于7月上庭。





新南威尔士州警察局长凯伦·韦伯（Karen Webb）说，现在要由法律系统来处理。





“这件事现在已提交法庭审理，除了说诺兰的家人已经被告知这一进展外，我没有什么可以说的。这对警察部队的每个人来说都是一种创伤，这是一个问题，而警察部队的其他成员继续做他们的工作，24小时保护和照顾新南威尔士州的公民。”





韦伯此前曾说她没有看警方在事件中佩戴的摄像头拍下的视频。



