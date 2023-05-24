【SBS新闻快报】遭警察电击的95岁女性去世

A split image of a woman next to a nursing home.

Clare Nowland, 95, was tasered by NSW Police at Yallambee Lodge near Cooma. Source: AAP

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一位95岁新州老太太上周在养老院与警察对峙时被电击，她于周三晚在医院去世，一名高级警员被停职并起诉（点击收听详情）。

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【SBS新闻快报】遭警察电击的95岁女性去世

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24/05/202302:55
患有失智症的克莱尔·诺兰（Clare Nowland）在接受临终关怀后于5月24日晚七时许去世。

5月17日，诺兰在Cooma的Yallambee Lodge养老院与警察对峙时摔倒，颅骨骨折，送医治疗后性命危殆。

33岁的高级警员克里斯蒂安·怀特（Kristian White）被指控鲁莽地造成其严重的身体伤害、攻击造成实际身体伤害和普通攻击。

怀特被全薪停职，并将于7月上庭。

新南威尔士州警察局长凯伦·韦伯（Karen Webb）说，现在要由法律系统来处理。

“这件事现在已提交法庭审理，除了说诺兰的家人已经被告知这一进展外，我没有什么可以说的。这对警察部队的每个人来说都是一种创伤，这是一个问题，而警察部队的其他成员继续做他们的工作，24小时保护和照顾新南威尔士州的公民。”

韦伯此前曾说她没有看警方在事件中佩戴的摄像头拍下的视频。

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