【SBS新闻快报】澳洲新移民被少付工资的可能性高四成

数以万计的移民最近来到澳大利亚工作，但他们的工资往往却低于最低工资标准。





这是格拉坦研究所（Grattan Institute）的一份新报告的结论，该报告发现在澳大利亚对移民工人的剥削是“普遍存在的”。





报告中分析了澳大利亚统计局（ABS）的数据，称最近抵达的移民中有高达16%的人的工资低于21.38澳元的全国最低时薪。





相比于本地工人，这个少付工资的比率高出一倍多。





在多达8.2万名被少付工资的临时签证持有者中，包括留学生、临时技术工人、季节性工人、打工度假者和新西兰公民。





报告的共同作者特伦特·威尔夏（Trent Wiltshire）说，真实的数字可能要高得多，因为有一些移民剥削的形式可能未能在澳大利亚统计局收集的数据中体现出来。





他说：“即使采用最保守的措施，它也突出了问题之严重。而它的（真实数字）可能比这还要大。”





他说，更严峻的经济环境和移民数量的恢复提高了移民被剥削的风险。





随着利率上升，预计经济将放缓，失业率预计将在未来一年上升。





威尔夏说：“这也将给很多工人带来压力。”





“我们有可能会看到工资剥削再次开始上升。”





报告说，通过改革签证制度，当局更有力地执行法律保护措施以保护移民工人，以及改善他们追讨工资的机制等措施，可以“杜绝”对移民工人的剥削。





威尔夏说，工作场所监管机构，即公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman），应发布一份年度报告，详细说明移民工人中的工资剥削程度。



新移民被少付工资的可能性高四成

研究发现，在过去五年中到达澳大利亚的移民工人与从事相同工作的具有类似技能的长期居民相比，遭遇工资剥削的可能性高出40%。





长期居民包括在澳大利亚出生或十年前抵达澳大利亚的人。





威尔夏说：“因此，这意味着有一系列的因素在推动移民的工资剥削，而这些因素不在行业类型、技能和年龄等因素之列。”





“我们认为这与歧视、工人职业资格在澳大利亚可能不被承认、人际关系网络较弱、因此议价能力较弱等因素有关；还有临时签证的签证规定，这可能使移民更容易受到剥削。”





发生移民被工资剥削的较普遍行业类型包括农业和服务业，位居榜首，金融服务业位居榜尾。





威尔夏说，格拉坦的研究发现，与30至40岁的人相比，20至30岁的人被少付工资的可能性几乎是前者的6倍。





“临时移民......通常更年轻，通常技能较低，通常在更容易被少付工资的行业工作。“



更高的罚款和新的征税可以资助新的改革

除了签证、执法和工资追讨机制这三项措施来解决这个问题之外，研究人员还表示，可以提供更多的资金和权力给公平工作调查专员署，更名为“工作场所权利管理局“。





威尔夏说：“更名将更清楚地反映其作为一个执法机构的作用，而不是作为一个调解人（运作）。”





报告发现，公平工作调查专员署人员不足，无法承担所需的执法规模，相当于每10万名工人只有一名监察员。2023-24年用于教育和合规活动的总预算为1.7亿澳元，相当于澳大利亚每个工人12澳元。





他们还建议为内政部增加资源，以帮助对违反义务的企业执行罚款和制裁，并进行审计。





通过在全国范围内复制昆士兰州和维多利亚州目前立法规定的最高刑期为10年的工资盗窃罪，可以加强刑事处罚力度。





还建议增加资金，将维多利亚州的移民工人中心（Migrant Workers Centre）模式扩展到其他州和领地。





维多利亚州移民工人中心的首席执行官马特·昆克尔（Matt Kunkel）说，自从该中心在2018年成立以来，工作量一直没有减少，即使在移民人数下降到历史最低点的大流行期间。





他告诉SBS新闻：“我认为，在我们运作的头五年里，我们学到的一件事是，社区有多么需要像我们这样的组织。”





“建立一个对澳大利亚每个人都有效的移民系统的一部分是围绕移民工人建立这种支持，使他们能够以自己的语言获得信息和支持。”



