前莫里森政府承诺退还这些签证的申请费 16个月过去情况如何？

众多来到澳大利亚的签证持有者仍在等待上届政府向他们承诺的退款。





2022年1月，时任莫里森联盟党政府宣布打工度假签证（WHM）和学生签证持有人将有资格申请签证申请费用的退还。





时任国库部长乔什·弗莱登伯格（Josh Frydenberg）表示欢迎他们的到来。





此举措适用于那些在2022年1月19日至4月19日期间抵达的人，其中，打工度假签证的申请费用为495澳元，学生签证的为630澳元。





政府当时表示，此举旨在激励这些签证持有者“尽快”来到澳大利亚，以帮助解决新冠疫情造成的劳动力短缺问题。





这项措施有一定的适用条件，时任政府并表示将“迅速处理”这些退款申请。



莫里森政府在随后的联邦大选中失败。16个月后，内政部自2022年1月以来收到的退款申请中，仅有一半以上得到了审批。





据SBS新闻了解，有超过9.9万名符合条件的学生签证和打工度假签证持有人在符合资格期内抵达了澳大利亚。





自上届政府宣布以来，该部门收到了近5.7万份签证申请费退款申请。据一位发言人说，截至5月23日，该部门仍有2.75万份申请“有待处理”。





这些未处理的申请数目，占2022年12月31日提交截止日期前收到的申请总数的48%左右。根据最低签证申请费用所计，这相当于超过1350万澳元的退款额。



READ MORE 劳动力短缺 澳洲宣布免除留学生和打工度假者签证申请费

发言人说：“超过6000多份的申请正在进行最后的处理，其余的申请正在等待申请人提供进一步信息。”





“不符合标准”的申请会被处理，当局将发送电邮告知申请人结果。





28岁的亚当·乔丹（Adam Jordan）和他的伴侣奥利弗（Olive）在2022年3月离开家乡爱尔兰，持打工度假签证来到澳大利亚。亚当从事测量工程方面的工作，奥利弗是一名幼教老师。





这对伴侣在到达尔文的两周后就提交了退款申请。





同年11月，奥利弗收到了她的退款。但是14个月过去了，亚当仍在等待。





今年2月，亚当收到了内政部的电邮，被要求提供更多细节。亚当表示，“大部分都是同样的”曾提供过的信息。





他说：“我们把材料发过去了，从那之后，我就没有听到任何有关的消息了。”



Adam Jordan is still waiting for his refund. Source: Supplied / Adam Jordan 内政部在其网站上表示，那些已提交申请但未收到退款的申请人，可能收到了该部于2月17日或者2月20日发出的电邮。如果他们2月没有收到电邮或者已经回复，那“我们不要求任何进一步行动”。





“该部门有处理你的申请所需的所有信息。”





亚当说，整个经历让他“有点沮丧”。





“被告知你可以拿回签证申请费，你经历了繁琐的填表过程并且花费了时间，但还是没有收到退款，然后他们要求你提供更多的信息。这实在是令人沮丧和烦人”，他说。





“你被告知了一些事情，然后它是谎言。”





有资格获得申请费用退款的打工度假者包括那些持有工作假期签证（子类417）或打工和度假签证（462子类）的人。



READ MORE 2023-24财年澳洲移民政策一览

符合条件的学生是那些持有职业教育和培训签证（子类572）、高等教育签证（573类）、研究生研究型签证（子类574）或非学历课程签证（子类575）的学生。





“对于所有在2022年12月31日提交截止日期前收到的未完成的学生和打工度假者签证申请费退款申请，本部门正在努力处理好，”该发言人说。





“为了加快最终确定未完成的退款处理，我们鼓励申请人回复本部门寻求额外信息的电邮请求。”





根据该部网站信息，处理退款请求没有标准的时间框架。





它说：“我们根据签证持有者的个人情况来处理申请，因此所需时间会有所不同。”





此前，工党政府于4月发布了一份备受期待的澳大利亚移民计划审查报告，其中呼吁对该系统进行全面改革。政府已经发布了几项公告作为回应。





政府还在本月的联邦预算案中透露，将从7月1日起提高一些签证的申请费。据称这将在五年内利用提高费用所筹集的6.65亿澳元，来改善签证处理和 “政府其它优先事项”。



“并非高度优先事项”

对于内政部将完成积压的工作并发放退款，澳大利亚移民部前副事务官阿布·里兹维（Abul Rizvi）提出其看法。





“我可以理解人们的挫折感。我认为他们只需要明白，该部门有大量的优先事项，而这不是一个重要的优先事项，”他说。





“有这么多的问题需要处理，到了该处理这个问题时就会处理......这可能没有安慰到个人，但事情就是这样。”





更新：亚当已收到一封来自内政部的电邮，电邮通知他退款已发放，并将在12周内支付。





SBS新闻无法提供有关移民的建议。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



