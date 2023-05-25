LISTEN TO 【SBS新闻快报】澳洲部分地区7月起电价上涨约25% SBS Chinese 25/05/2023 02:54 Play

数以千计的澳大利亚家庭将面临电费的大幅增加，由于能源监管机构制定了新的最高电价，价格预计将上涨约25%。





澳大利亚能源监管机构（AER）的这一决定将直接影响约60万位于南澳、新州和昆州东南部的默认报价客户，它确定了零售商可以向这些客户收取的最高价格。





大约9%的客户被收取默认报价，这实际上起到了保障的作用。





大多数客户享受较低的折扣价格，但默认报价也作为更广泛价格的基准而存在。





监管机构表示，高昂的能源批发成本持续推高零售电力价格。





从7月1日开始，住宅客户可能会预见电价上涨，幅度从19.6%到24.9%不等，具体取决于他们所在的地区，而小企业客户可能面临14.7%到28.9%的涨幅。





澳大利亚能源监管机构主席克莱尔·萨维奇（Claire Savage）说，该机构考虑到了家庭和企业的生活成本压力，以及零售商收回成本的需要。





萨维奇女士说，政府的干预阻止了能源价格飙升35%至50%。





“我们正在研究去年九、十月份的价格，我们估计在35%到50%之间，这原本是我今天必须宣布的数字，显然这将是一件非常糟糕的事情。”





她补充说，一些家庭将有资格获得由州和联邦政府共同资助的能源退款，尽管她无法确定有多少人在默认报价中符合退款要求。





新州的默认报价客户预计每年电价上涨440至594澳元不等，而昆州东南部的相关家庭最终可能会额外支付402澳元。





在南澳州，住宅客户可以预期电价会上涨约512澳元。





与此同时，维州基本服务委员会（Essential Services Commission）也在周四发布了其默认报价，涨幅为25%，相当于住宅客户增加352澳元，小企业客户增加752澳元。



