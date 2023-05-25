对6万种商品的分析告诉你 澳洲食品杂货价格究竟上涨了多少？

如果你看到超市购物支出似乎每个月都在增加，这是事实而非想象。





投资银行瑞银（UBS）的一项新分析发现，澳大利亚主要超市的商品价格上涨已经创下新高，其增幅超过了去年的通胀。





与此同时，澳人继续努力应对生活成本危机，利率、电话费 、 能源帐单和租金都在上涨。





那么，食品杂货价格究竟增长了多少，价格上涨的背后是什么，超市巨头们又是怎么说的呢？



食品杂货价格上涨了多少？

瑞银实证所（UBS Evidence Lab）追踪了澳大利亚超市Coles和Woolworth的6万种食品杂货的在线价格，发现在截至到4月的12个月里，价格上涨了9.6%。



Investment bank UBS has published analysis of food inflation at Coles and Woolworths. Source: SBS 该分析按月跟踪价格，发现Coles的通胀率从3月的9.1%上升到4月的10.4%。





Woolworths的通胀率从3月份的9.7%下降到4月份的8.7%。





相比之下，消费者价格指数——衡量商品和服务的价格变化——在截至到3月的12个月内达到了7%，这意味着超市的价格升幅超过了通胀率。





根据澳大利亚统计局的数据，在此期间，食品和非酒精类饮料的通胀率为8%，低于12月季度的9.2%。



Dairy, bread and cereal had high rates of inflation in the 12 months to March 2023. Source: SBS 在瑞银的报告中，分析师将食品通胀率的上涨描述为“令人吃惊”。





“食品通胀率的上涨令人吃惊，”报告说。





“我们认为，食品通胀（不包括烟草）达到新的峰值，是由于大商品和国内供应链（包括劳动力）给供应商带来持续的成本压力。”





在2022财年，Coles录得14.8亿澳元的净利润，Woolworths录得15亿澳元的利润。



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超市对价格分析提出异议

超市巨头们表示，瑞银的分析并没有提供他们定价和销售的全部背景。





Coles一位发言人告诉SBS新闻，瑞银的报告没有准确反映通胀的计算和报告方式。





该发言人说：“瑞银的样本数据没有涵盖我们的全部产品，也没有捕捉到影响我们销售和产品组合的顾客购买行为的变化。”





“而这对于准确反映整个超市的通胀是不可或缺的。”





该发言人还对瑞银报告的数字提出异议，称Coles的通胀率“明显更低”。





“瑞银在2023年第三季度业绩之前的一份报告中使用了相同的价格跟踪器，并报告说Coles的通胀率为9%。”





“我们的官方通胀数字为6.2%，明显更低。”



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Woolworths集团一位发言人表示，日用品成本上升主要是由于批发价格上涨。





“我们向供应商支付更高的批发价格是通胀的主要驱动因素，”该发言人说。





“我们仍然敏锐地专注于为客户提供价值，并平衡供应商的需求。”





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