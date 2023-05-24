SBS早新闻（5月25日）Play15:37 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.3MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。分析人士对澳印新经济伙伴关系表示欢迎被警察电击的95岁女性在医院去世民众对维州预算引入土地税感到担忧俄罗斯总理访问中国欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE避开“杀猪盘”，澳洲有哪些可以合法查人的渠道？印度总理在悉尼受到超乎摇滚明星的欢迎 但并非每个人都欢迎他的到来前总理莫里森：将“原住民之声”与宪法混为一谈是错误的分享Latest podcast episodes避开“杀猪盘”，澳洲有哪些可以合法查人的渠道？【健身课堂】要兼顾工作和锻炼只需找到平衡188创新企业投资新移民陈朗的澳洲新生活印度总理在悉尼受到超乎摇滚明星的欢迎 但并非每个人都欢迎他的到来