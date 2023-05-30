【安居澳洲】如何在澳洲租房？

目前，租房市场严峻，寻找出租物业应该像工作面试一样认真对待。 这是澳大利亚最大的租赁门户网站 rent.com.au 首席执行官葛瑞格·巴德（ Greg Bader）的建议。 他了解租房面临的挑战。





“有些中介和房东不喜欢年轻人。有些偏爱家庭（作为租客）。但是对于来自海外的人来说，这方面有一些额外的障碍。房地产经纪人通常需要租客提供信息，无论是其收入证明、 就业情况等，但其中最重要的一个是租赁历史。所以，如果你是新来到一个国家，你就没有在当地租房的历史。这为您租房增加了额外的复杂性。”





通常，出租物业不带家具，需要一年的租约，通常可以延长。 大多数房产都在 realestate.com.au、domain.com.au 和 rent.com.au 等租赁网站上刊登广告，并附有看房时间和每周租金。





请务必记住，看房时间通常为10到15分钟，而且周末比工作日更拥挤。



The number of available rental properties has almost halved compared to two years ago. Source: iStockphoto / mikulas1/Getty Images/iStockphoto 澳大利亚有超过80万名房地产经纪人。 但是，巴德先生解释说，申请过程并不一致。





“我们在全国范围内没有统一的规则或立法。但通常情况下，你需要一些带照片的身份证件：护照、驾照等。就业和收入证明、也许是澳大利亚银行账户，来证明你有一些钱可以支付这些费用。以前房东的推荐信和租房历史很重要。还有你所在学院或者大学的推荐函。这是通常租房需要你准备的东西。”





房产代理会审查每位申请人的文件，因此请最好准备好您的文件。 如果您没有租赁历史的证据，代理人会考虑其他选择。





尼克（Nick ）是来自墨尔本的商人和小企业主。 他通过电子邮件向当地房产代理发送了一封介绍信，解释了他的情况。





“我在成为业主 20 多年后进入租赁市场，这非常困难，因为我没有房地产经纪人需要的任何参考资料。我向他们证明我是可信任的，我只能给他们提供我的财务信息，并让他们明白我需要在有自己的房子很长一段时间后来租房，让他们相信我值得他们冒这个险。”





尼克经营自己的企业，因此他能够提供纳税申报单作为收入证明。





巴德先生说，以这种方式直接联系房产代理人可能是租到房子的关键。





“如果人们缩小了他们想要居住的区域范围，联系当地的房地产经纪人，在周中拜访中介机构，我会鼓励他们这样做。在看房期间，你真的没有时间介绍自己并和中介建立起关系，所以在周中去，与对方交谈并借此机会解释你正在寻找什么房产，稍微介绍一下你自己，这样做真的很有帮助。”





如果您确实只能在线申请，租赁网站和代理将提供在线申请工具来存储您的信息以供将来申请的时候使用。





由于有许多相互竞争的应用程序工具，您可能需要花一些时间将您的详细信息上传到多个门户网站。





格雷格·巴德 (Greg Bader) 建议，提高成为成功申请机会的秘诀是在申请前与代理人交谈。



考虑到租房竞争如此激烈，现在你要做的第一件事就是去看房时，去问房地产经纪人他们喜欢的申请方式。因为，房产经纪人会从多个人那里得到申请来源，包括通过电子邮件发送、电话联系、在线申请等。你需要与经纪人核实，以确信你至少在他们要考虑的名单上。 Greg Bader, CEO, rent.com.au.

It is important to speak to the realestate agent directly before applying for a rental property. Credit: andresr/Getty Images 小企业主尼克没有上网就找到了他的下一个出租物业。 在他的情况发生变化后，尼克直接与他的经纪人谈及他需要搬到更大的房产。





“最棒的部分是业主拥有另一处适合我的房产，我能够搬到那处。这对我来说是一个非常积极的情况。当时我并没有真正认为这是可能的。”





尼克目前所租的物业从未刊登过广告，因为在他联系中介时就租用了。





格雷格·巴德 (Greg Bader) 同意，除了搜索主要租赁门户网站之外还有其他选择。





“如果您开始查看一些更常见的社交媒体网站，就会发现那里有待出租的房产。请务必小心欺诈和诈骗。不要通过电话同意某些事情并在不确定是否存在的情况下向人们汇款。要确保实际上是那里的一处房产，确保他们实际上是房产所有者或代理人。”





巴德先生还建议，一旦您决定要居住在哪个地区，与您的社区建立联系并利用您的网络是很有用的。





“如果他们是由来自同一国家、同一宗教、同一体育俱乐部的人组成的社区，一进入这些社区，人们之间就会有联系。”



我们发现，特定郊区的许多房地产经纪人实际上迎合了新的需求。人们到了这样的社区（找房子），语言障碍之类的事情就会消失。 Greg Bader, CEO, rent.com.au

比赞·拉米（Bijan Rahimi ）是墨尔本北部 Love & Co房地产的租赁主管。拉米先生说，他与当地讲波斯语的社区密切合作，弥合语言和文化障碍，帮助人们找到住房。





“很多人都是从海外来到这的。我开始与他们中的一些人交谈，试图帮助他们，由此产生了口口相传。我开始在Facebook等社交媒体 上发帖。这些社区都是波斯人建立的。他们都是用波斯语写的。他们发布关于新来的人正在寻找的信息。”





成人多元文化教育服务（或 AMES）等社区外展服务也将拉米先生与寻找住房的新移民联系起来。





“我每隔几天就会接到一个新人的电话。当你了解他们的背景并且会说当地语言时，这会有所帮助，将他们安置在一处房产并向他们解释这里的工作方式、以及他们的义务是什么，确保他们被照顾得很好，这会让整个租赁过程变得如此顺利。事实上，我一直在寻找这样的顾客。”





rent.com.au 等租赁资源提供了您需要了解的有关租赁的所有信息，包括申请技巧和期望，例如在您租到房产后要支付押金。



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