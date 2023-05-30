皇冠度假村与澳洲交易报告分析中心达成协议 同意罚款4.5亿澳元

皇冠度假村已和澳大利亚金融犯罪监督机构——澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）达成协议，准备支付4.5亿澳元的罚款。





如果法院批准，这将是企业历史上由赌博集团引起的最大的财务处罚之一。





皇冠和AUSTRAC于今天向联邦法院提交了联合文件。





在与该澳大利亚金融犯罪监督机构达成协议的过程总，皇冠承认其的运作违反了《反洗钱和反恐怖主义融资法》。





皇冠承认它没有评估其赌场面临的洗钱和恐怖主义融资风险，也没有建立适当的基于风险的系统来减轻风险。





在一份声明中，皇冠度假村表示这一决定标志着其迈出纠正“过去的失败”的“重要一步”。





“我们很高兴与AUSTRAC达成这一协议，由于这一协议仍需经过联邦法院的审议和批准，我们会继续等待这一决定，”皇冠的CEO卡鲁斯（Ciarán Carruthers）表示。





在调查专员、新州最高法院前首席法官伯金（Patricia Bergin）的调查中发现，皇冠度假村为洗钱提供了便利，并同与有组织犯罪有联系的运营商进行合作。





AUSTRAC首席执行官罗斯（Nicole Rose）在一份声明中表示：“Crown试图通过加强其ML/TF风险管理方法，以及在其金融犯罪合规性方面投资来应对这些诉讼中发现的失误。”





“我们将继续与皇冠密切合作，以确保他们的反洗钱/反恐怖融资计划和系统符合要求，并适合未来的发展。”





最终的处罚须经联邦法院批准，听证会日期定在7月10日和11日。





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