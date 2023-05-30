税务信息泄漏丑闻下 普华永道要求9名合伙人休假

饱受批评的会计事务所普华永道（PwC）已指示9名合伙人休假，等待关于澳大利亚政府机密税务信息泄露的内部调查结果。





该公司还宣布，其管理委员会和指定风险委员会的主席将卸任，并将任命两名独立非执行董事进入管理委员会。





普华永道还将“圈定”其向联邦政府提供的服务，从9月起由一个独立的执行和治理委员会来监督这些业务。



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此外，前Telstra和Optus首席执行官史域高斯基（Ziggy Switkowski）将在9月为普华永道进行内部报告，该公司将在之后全面公布该报告。





此前，该公司只计划公布报告的摘要和建议，但 “在听取了我们的利益相关者的意见后”改变了主意。





然而，该公司的代理首席执行官斯塔宾斯（Kristin Stubbins）依旧拒绝了公布所有与泄露的税务信息相关的电子邮件当事人姓名的呼吁，即使总理阿尔巴尼斯也发出了相同的呼吁。





“一些人认为，所有邮件中涉及的人都一定涉及不法行为。这是不正确的，”她在一封公开信中写道。





“根据我们正在进行的调查，我们相信，这些电子邮件的绝大多数收件人既不负责，也没有故意参与任何违反保密规定的行为。”





“我们已经，并将继续对任何被发现违反保密规定或未能履行领导职责的人采取适当行动。”





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