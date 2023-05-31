为何数百万澳大利亚人还未接种新冠加强针疫苗？

要点： 数据显示，数百万澳大利亚人在过去六个月内没有接种新冠疫苗加强针。

澳大利亚免疫技术咨询小组（The Australian Technical Advisory Group on Immunisation）建议成年人考虑接种加强针。

专家表示，新冠疲劳和公共卫生信息传达可能导致2023年疫苗接种率低下。

您是否将 2020 年初和 2022 年底之间的时段称为“新冠时期”或类似的称呼，或者认为大流行已经结束了？





虽然新冠病毒的传播不再被世界卫生组织 (WHO) 视为全球卫生紧急情况，但澳大利亚的病例数仍然很高。





在截至 5 月 23 日的一周内，澳大利亚全国报告了 41,188 例病毒病例，平均每天 5,884 例。





与此同时，数据显示新冠加强针接种率滞后，数百万澳大利亚人没有跟上疫苗接种建议。



有多少澳大利亚人接种了最新的加强针？

根据澳大利亚免疫登记处（Australian Immunisation Register）的数据，在过去六个月中，全国有 1660 万成年人没有接种过新冠疫苗，只有 290 万成年人接种过。





在 65 岁以上的年龄段（最有可能患重症）中，有 270 万人最后一次接种疫苗是在 6 个多月前，另外还有 380 万年龄在 50-64 岁之间的人接种了疫苗。



根据卫生部的数据，数百万澳大利亚人在过去六个月没有接种加强针。 在较年轻的人群中，过去六个月中有 640 万 30-49 岁的人没有接种疫苗，360 万 18-29 岁的人也没有接种疫苗。





虽然到目前为止，老年护理机构是受新冠大流行影响最严重的人群之一，但到 2023 年，只有 57,000 名（42.9%）符合条件的养老院居民接种了新冠疫苗加强针。





迪肯大学（Deakin University）流行病学副教授哈桑 · 瓦利（ Hassan Vally ）告诉 SBS 新闻，许多弱势群体和老年人可能没有及时接种疫苗，这令人担忧。





“最重要的问题是脆弱性增加的人，例如老年人和患有特定合并症的人，”他说。





“我认为这是我们真正需要集中精力的地方，即传达这些群体中的人们面临着重大风险。而随着我们进入冬季，这些风险会增加。





“如果你在这些人群中，你应该意识到接种最新疫苗是非常重要的。”





随着冬季和流感季节的临近，卫生部还建议澳大利亚人接种最新的流感疫苗。





根据国家免疫研究和监测中心（National Centre for Immunisation Research and Surveillance）的数据，今年 15 至 50 岁的人群中有 15.8% 接种了流感疫苗。





在 50 至 65 岁年龄段中，28.1% 的人接种了流感疫苗，而65 岁以上的人今年有54.1% 接种。



根据最新的数据，61.9%的65岁以上的人在过去6个月中没有接种过COVID-19疫苗，而45.9%的人今年没有接种过流感疫苗。Source: SBS News Source: SBS 传染病医师和临床微生物学家保罗 · 格瑞分（ Paul Griffin ）副教授表示，他希望新冠和流感的疫苗接种率都能提高。





他说：“本季新冠肺炎和流感带来的额外负担将难以应对。”





“所以我认为我们需要研究这两种病毒感染情况，并比目前做得更好。”



为什么疫苗接种人数下降？

澳大利亚默多克儿童研究所（Murdoch Children’s Research Institute）疫苗接种小组的研究员杰西卡·考夫曼（Jessica Kaufman）认为，导致澳大利亚新冠病毒疫苗加强针接种率下降的因素有几个。





她说：“全球范围内确实存在对新冠疫情疲劳的情况——我们看到世卫组织宣布公共卫生紧急状态结束，我认为很多人都将其理解为‘哦，太好了，疫情结束了，我再也不用考虑它了’。”





“我也认为随着更多的加强针推出，推荐建议也在不断变化……我认为不断变化的信息对人们来说很难跟踪到什么是对他们而言有效的建议。”





考夫曼还表示，2023年对于人们来说，病毒的感知风险并不像疫情初期那样高，这是因为之前的疫苗接种和感染带来了基础免疫。





她说：“当人们认为COVID的风险不那么大时，部分原因是我们有了良好的基础免疫，而严重新冠病例也没有以前多。”





“前三剂疫苗的效果非常好，因此第四剂和第五剂疫苗——尽管对于高风险人群来说可能有很大的价值——现在更多地是个人决定。”





新南威尔士大学（University of NSW）人口健康学院副教授、传染病社会科学家霍莉·希尔（Holly Seale）表示，人们可能也在权衡疫苗的利弊。





她说：“四年过去了，经历了多次接种，人们可能开始问‘再接种疫苗有什么附加值？’”





“社区中仍在讨论与疫苗可能相关的罕见但严重的副作用，比起感染新冠，有此担忧的人可能越来越多。”



你是否应该接种加强剂？

澳大利亚免疫技术咨询小组（The Australian Technical Advisory Group on Immunisation）建议65岁及以上的人以及年龄在18-64岁之间并患有合并症或有复杂健康需求的人接种2023年新冠加强针。





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）建议，对于没有重大风险因素的成年人来说，如果他们上一次接种新冠疫苗或确诊感染（以最近的为准）是六个月前或更久，应考虑接种加强针。



该咨询小组还建议为5至17岁具有复杂健康需求和重大风险因素的青少年接种加强针。





对于没有任何严重新冠风险因素的儿童和青少年，则不建议接种加强针。





格里芬表示，那些没有按照推荐的疫苗接种时间表进行接种的人，随着时间的推移可能会变得更容易受到严重感染的威胁。





他说：“保护效果会随着时间的推移减弱，病毒也会发生变化，因此我们需要定期接种加强针。”





“如果人们不接种加强针，随着时间的推移，他们会更容易受到威胁。”





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