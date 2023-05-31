墨爾本講師斬死華裔妻 被判囚24年

現年 41 歲的布朗 (Adam Brown)，涉嫌在 2022 年 4 月於墨爾本的家中殺害妻子 Chen Cheng。該罪行最低量刑起點為 17 年。法官稱他的罪行「道德上可憎」且「應受到譴責」。





事發當時，在布朗位於 Croydon North 的家中，和妻子爆發了爭吵， 期間他涉嫌多次刺傷當時 35 歲的 Chen Cheng ，令家中和花園都沾滿了血跡。





4 月 30 日晚，這對夫婦在他們家中樓上臥室開始爭吵，然後轉移到樓下的廚房，布朗聲稱他們都拿起了刀子。





鄰居們聽到 Cheng 在死前尖叫「救我，救我，他要殺我」，布朗告訴她「停止」、「趴下」、「閉嘴」。





衝突轉移到了後院，這對夫婦在草地上爭一把刀。布朗用刀幾次刺向 Cheng，包括在她脖子和胸口造成巨大傷口。





鄰居在此時一直敲門，布朗上前開門後，鄰居發現 Cheng 躺在草地上，身體在流血但沒有了生命跡象。





其中一位鄰居是一名護士，她曾試圖對程某進行心肺復蘇。





隨後救護人員趕到，並在晚上 10 時 40 分左右宣佈她當場死亡。



周二 (5 月30 日)，最高法院法官查普恩 (John Champion) 判處他 24 年監禁，因為他對妻子進行了「野蠻和持續的攻擊」，當時他們兩歲的兒子還在同一間屋內。





查普恩說，證據表明，在迪肯大學擔任媒體和性別研究的講師布朗當時患有適應性障礙和抑鬱症，這「直接有力地」促成了他的謀殺行為。





查普恩法官說，精神病學評估發現，布朗深受創傷，對因他妻子被殺而發生的一系列情況感到困惑和不知所措。





然而，查普恩法官說，布朗本可以在任何時間放下刀子，緩和當時的緊張情況。





他說：「很明顯，你有機會停下來，把刀放下，從爭吵中走出來。但你卻繼續了你所知道的道德上可憎的行為。」





「Cheng 女士為了抵抗你的攻擊而反擊，毫無疑問，她被當時的情況嚇壞了。你的行為沒有任何藉口。」





「你必須為你的罪行受到公正的懲罰。你的行為使你妻子的家庭失去了一個心愛的女兒、侄女和表妹...... 你對許多人的生活造成了永久性的影響，尤其是你自己的孩子。」





「適應性障礙是一種非常普遍的現象，並不是每個有適應性障礙的人都會去刺死另一個人。」





「在我看來，這種障礙並沒有導致你實施這種行為。我承認這種障礙可能會成為暴力行為的原因，但這是一個相當獨特的命題，即它在某種程度上導致或解釋了這種應受譴責的暴力行為。」





「但這並不是本案的情況。」



查普恩法官注意到 Cheng 的體型相對較小，她手上有防禦性的刀傷，而布朗的傷勢相對較輕，並對布朗關於為刀而爭吵的描述提出質疑。





查普恩法官說：「我承認發生了爭執，但不認為 Cheng 一開始就攻擊了你。」





「因此，你不是在自衛，我也不認為你是在擔心自己的生命安全。Cheng 是為自己的生命而反抗。」





控方和辯方都提出，這宗謀殺案屬於中級犯罪，查普恩法官表示，如果布朗不認罪，最高刑期將是 29 年。





如果讀者或身邊有人正遭受家庭暴力，可以致電 1800 RESPECT 尋求協助。





如果需要精神支援，可以聯絡生命熱線 (Lifeline) 13 11 14 或 Beyond Blue 1800 22 46 36。





如果需要傳譯服務，可致電 13 14 50。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。