【移民困境】在澳洲應如何防止家庭暴力？

內容警告：本文及播客含有關於性暴力的內容。





直至最近，家庭暴力仍被認為是個人問題，而不是社會問題。 但統計數據證實，澳洲有許多人是家庭成員施暴的受害者。





家庭暴力和性暴力的受害者絕大多數是女性。六分之一的女性和十八分之一的男性曾遭受過同居伴侶的肢體暴力或性暴力。





南澳大學兒童保護中心的家庭暴力專家 Nada Ibrahim 博士解釋說：「家庭暴力是一個統稱，用於指涉發生在家庭環境中任何類型的暴力行為。」



家庭暴力可以包括……諸如親密伴侶暴力、虐待兒童、虐待老人、虐待兄弟姐妹或虐待父母等行為——在家庭環境中發生任何形式的暴力。 Nada Ibrahim 博士，南澳大學兒童保護中心

當我們談論家庭暴力時，它不僅僅是肢體上的。暴力可以採取許多其他形式，包括心理虐待、經濟剝削、騷擾或強行控制。





Ibrahim 博士指，有些人對暴力的觀念仍然過時，無法認識到暴力可以通過多種方式無意中表達或施加，而不僅僅是肢體暴力手段。





「有時，特定文化可能無法識別肢體暴力之外的家庭暴力。由於肢體暴力具有辨識度，加上大眾社會不能容忍或接受這種暴力，因此人們絕大多數能認清肢體暴力；但他們可能難以確定家庭暴力的其他可能，諸如言語暴力、心理虐待、經濟剝削或社會隔絕。」





在某些情況下，宗教信仰或家族的壓力會增加暴力情況的複雜性。



收聽節目 【社區專訪】心理健康有問題？務請積極面對不容逃避 SBS Chinese 12/10/2019 10:54 Play

Anu Krishnan 是跨文化諮詢公司 Kulturebrille 的董事，該公司協助不同組織更有效地與文化和語言多樣的客戶溝通有關家庭暴力等問題。





她指，移民壓力有時會成為家庭暴力的催化劑。





「移民社區面臨著應對新文化生活的額外壓力，以及尋找相關工作機會的難題。他們經常受到與本國不同的性別關係所挑戰，並接觸到一種全新的、更自由的文化。」



Anu Krishnan 還強調只有在整個社區都參與的情況下，家庭暴力預防才會有效。





「必須有很多支持，這樣女性才會有足夠的勇氣或自信去尋求幫助……很多時候，由於女性為報告親密伴侶暴力行為而感到羞恥，所以不會這樣做。我們需要消除這種羞辱，並讓人們願意談論它而不受到指責。」



我們還需透過社區計劃提高內部意識，這樣其他社區成員就可以團結起來幫助遭受家庭暴力的女性；這樣她就不會覺得自己被遺棄了。 Anu Krishnan，Kulturebrille 主任

Krishnan 女士說，移民女性在尋求幫助時也面臨著額外的障礙。他們經常與世隔絕，不知道該去哪裡。





「他們不敢舉報，就算舉報了又去哪裡？ 他們不習慣為人尋求幫助或進入女性收容所。他們常常對這些避難所的樣子有先入為主的觀念。」





「許多女性的簽證有問題，所以她們可能要依靠伴侶來支付生活費。有時她們沒有能力帶著孩子搬家。」



Wendy Lobwein 是 AMES Australia 預防暴力侵害女性計劃的高級經理，該組織支持新移民在澳定居。





她說，讓男性也參與這些行動至關重要。





「男性真的可以發揮相當重要的作用。他們應提倡對女性的尊重態度，並在他們輕視女性經歷或暴力對待女性時互相挑戰。」



收聽節目 【想更進一步?】專家解釋如何確保得雙方性同意 SBS Chinese 19/04/2023 06:10 Play

目前有幾種服務可供遭受家庭暴力的移民女性使用，其中許多與傳譯員合作，以提供所有語言的支持。





如果您遭受家庭虐待，您也可以向您的家庭醫生報告，他們會為您提供建議並推薦您到附近的相關服務機構。





但是，如果您處於緊急危險中，Lobwein 女士指，您一定要毫不猶豫地撥打000。





「我知道很多女性都說害怕警察介入。他們認為這將是她們家庭毀滅或破裂的開始。但警察接受的培訓越來越多，他們的目標是確保人們的安全，而不是結束婚姻或關係。」



您可從哪裡獲得支援？

如果您是家庭暴力的受害者或認識某人是家庭暴力的受害者，您可以撥打 1800 RESPECT 尋求幫助。





如果您需要精神支援，可以聯繫生命熱線（Lifeline） 13 11 14 或 Beyond Blue 1800 22 46 36。





如果您需要傳譯服務，請致電 13 14 50。



SBS 原創驚悚系列《Safe Home》將於 5 月 11 日星期四晚上 8 點半在 SBS 和 SBS On Demand 首播，並一連播出兩集。





《Safe Home》是一部扣人心弦的戲劇，著眼於家庭暴力新聞或數據背後的人和故事。



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