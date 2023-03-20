因挑選幼稚園爭吵 大學講師斬死華裔妻後「深感後悔」

40歲的迪肯大學（Deakin University）前電子媒體及性別研究講師Adam Brown，被控在2022年4月30日在Croydon North家中後院用廚房刀攻擊35歲的華裔妻子Chen Cheng，後者身中多刀後死亡。





被告已於去年認罪，上周五（3月17日）在墨爾本最高法院的量刑聆訊中輕輕啜泣。他將面臨25年監禁。





法庭獲悉，死者在中國出生，於2015年前來墨爾本求學，翌年結識被告。兩人在2017年結婚，於2020年誕下麟兒。





該家庭沒有記錄的家暴事件，但被告曾在案發前一年就易怒的情緒問題看心理醫生，而死者也曾在產後尋求心理治療。



檢控官Nanette Rogers表示，案發當晚，兩人就孩子以後的幼稚園安排問題起爭執，在屋中多個房間糾纏。被告稱被對方吐口水、扇耳光、咬手臂，而他試圖阻止並推開她。





兩人去到廚房後均拿起刀具，一路扭打至後院。被告其後發現死者頸部受傷，大量出血。他嘗試急救並打000。





鄰居聽到尖叫聲後敲門，聽見被告說「停止」、「下去」、「閉嘴」，又聽到死者喊「救命，他要殺我」。鄰居又去敲車庫，被告讓他們進屋後，一名鄰居為死者急救。





死者最終身亡。屍檢結果顯示，她的脖子和胸部遭到3處致命傷。檢控官指，被告沒有解釋如何令妻子受到多處嚴重刀傷，而自己僅受輕傷。





死者的母親Liu Min表示，她在案發前幾個小時才和女兒通話，形容其死亡是對其「致命打擊」。「我美麗的女兒在她認為最安全的家中被殺害了。如果你不愛她就離開，為甚麼要殺她？」



