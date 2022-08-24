【富人區再上報】母與4孩狂「逃」 警向夫開兩槍

約兩周前（8月8日），布市Stretton 區發生華人母子雙屍命案，疑兇已火速被捕。然而，近日Stretton區名字再登上澳洲各大媒體。
周日（8月21日）晚上7時左右，警方接報在Stretton區，需要緊急支援。警方表示在接到電話後的三分鐘內已到達現場Liquidambar Place的地址，並馬上封鎖該區。
警察在到場後，涉事地址的車庫門打開。警方在車庫區與該男子交談，並召集談判人員前往現場。
Advertisement
過了一會後，這名手持「大型金屬磨刀銼」的43歲男子從穿車道的斜坡上跑向站在左側的警察。這名男子與高級警員對峙，約在7時30分左右，警官開槍，擊中了這名男子的臀部。
被擊中後，男子手持工具向警員衝去。警員第二次開槍，擊中罪犯的左肩。
金屬銼
當時罪犯將手持的工具扔向警員，但並無擊中，並跌在警員身後約5米。
警司馬辛厄姆（Andrew Massingham）表示，該名男子與妻子之間發生了「迅速發展的家庭暴力」，由於他的戲劇性行為，妻子把他鎖在車庫內，四名孩子逃到後院，躲在灌木叢後面，向鄰居尋求幫助。
馬辛厄姆警司表示：警員別無選擇，只能使用槍支……但之後警察立即為該名男子進行了急救。
STRETTON罪發現場 Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE
昆州警察工會主席利弗斯（Ian Leavers）表示，被告知男子手持一把金屬邊緣的武器，而且非常大，比菜刀大得多。他指如果一名警察被那件武器襲擊並被刺傷，他們可能無法倖免。
該男子被送往Princess Alexandra醫院，情況嚴重但穩定。
目前尚未公布是甚麼原因這名男子與妻子發生嚴重衝突。
警方表示並沒有此家庭就家庭暴力求助的記錄。
如果你或你認識的人受到性侵犯、家庭暴力或家庭暴力的影響，請致電 1800RESPECT 1800 737 732 或前往 1800RESPECT.org.au。
在緊急情況下，請撥打 000。為擔心使用家庭暴力的男性提供建議和諮詢：男性推薦服務，1300 766 491。
近月來在該區內多宗引起關注的案件亦令不少人對Stretton 的安全有所疑問，並在 上引起熱烈討論。
如果大家對昆州不同社區的罪案發生情況有所疑問，亦可以登上上查閱不同區分罪案數據。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。