【富人區再上報】母與4孩狂「逃」 警向夫開兩槍

周日（8月21日）晚上7時左右，警方接報在Stretton區，需要緊急支援。

STRETTON再現罪案，警開兩槍

STRETTON再現罪案，警開兩槍 Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE

約兩周前（8月8日），布市Stretton 區發生華人母子雙屍命案，疑兇已火速被捕。然而，近日Stretton區名字再登上澳洲各大媒體。

周日（8月21日）晚上7時左右，警方接報在Stretton區，需要緊急支援。警方表示在接到電話後的三分鐘內已到達現場Liquidambar Place的地址，並馬上封鎖該區。

警察在到場後，涉事地址的車庫門打開。警方在車庫區與該男子交談，並召集談判人員前往現場。

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過了一會後，這名手持「大型金屬磨刀銼」的43歲男子從穿車道的斜坡上跑向站在左側的警察。這名男子與高級警員對峙，約在7時30分左右，警官開槍，擊中了這名男子的臀部。
金屬銼
金屬銼
被擊中後，男子手持工具向警員衝去。警員第二次開槍，擊中罪犯的左肩。

當時罪犯將手持的工具扔向警員，但並無擊中，並跌在警員身後約5米。

警司馬辛厄姆（Andrew Massingham）表示，該名男子與妻子之間發生了「迅速發展的家庭暴力」，由於他的戲劇性行為，妻子把他鎖在車庫內，四名孩子逃到後院，躲在灌木叢後面，向鄰居尋求幫助。

馬辛厄姆警司表示：警員別無選擇，只能使用槍支……但之後警察立即為該名男子進行了急救。
STRETTON罪發現場
STRETTON罪發現場 Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE

昆州警察工會主席利弗斯（Ian Leavers）表示，被告知男子手持一把金屬邊緣的武器，而且非常大，比菜刀大得多。他指如果一名警察被那件武器襲擊並被刺傷，他們可能無法倖免。

該男子被送往Princess Alexandra醫院，情況嚴重但穩定。

目前尚未公布是甚麼原因這名男子與妻子發生嚴重衝突。

警方表示並沒有此家庭就家庭暴力求助的記錄。

如果你或你認識的人受到性侵犯、家庭暴力或家庭暴力的影響，請致電 1800RESPECT 1800 737 732 或前往 1800RESPECT.org.au。  

在緊急情況下，請撥打 000。為擔心使用家庭暴力的男性提供建議和諮詢：男性推薦服務，1300 766 491。  

近月來在該區內多宗引起關注的案件亦令不少人對Stretton 的安全有所疑問，並在
reddit
上引起熱烈討論。

如果大家對昆州不同社區的罪案發生情況有所疑問，亦可以登上
昆州警察服務網頁
上查閱不同區分罪案數據。
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Published 24 August 2022 at 5:32pm
By Tracy Lo
Source: SBS