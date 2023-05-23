「他視自己為我的領導」：伴侶簽證申請人遭受家暴的自白

要點： 無論簽證情況如何，家庭暴力受害者都不必為留在澳洲而去維持一段關係。

澳洲統計局 (ABS) 數據顯示，四成 15 歲或以上澳洲人曾經遭受過身體或性暴力。

心理學家和家暴救助組織表示，移民女性受害人在尋求幫助時會面對更多障礙。

本文含有涉及家庭暴力及自殺念頭的內容。





2017 年， Amy (*化名) 來到澳洲讀書。隨後，她愛上了一個「靦腆、可愛、真誠」的男性，以為他們會一直幸福美滿地生活下去。





Amy 原本可以自己申請永久居留權。但為了幫助對方經營小生意，她放棄了學業，將留在澳洲的希望寄託在其身上，選擇由對方擔保申請伴侶簽證。





但不久後，Amy 注意到眼前的男朋友「有一點暴躁，脾氣不太好」，經常在工作時砸東西並辱罵她。





「在他的認知裡面，他是我的領導，他要控制我的行為，他要把我訓練得像個工具人一樣，他認為這樣才能把生意的利益最大化。」



他還把這種認知帶到了我們的關係裡面，就變成了一種權力失衡的不對等的關係。 Amy

漸漸地，口頭辱罵變成了肢體暴力。 Amy 接受 SBS 中文訪問時表示，自己曾在一星期內，身上出現 17 處傷口，包括胸部近 10 厘米的淤血，都是在被對方拳打腳踢所造成。





她說：「壓力很大的時候，我也有想過自殺…… 但理智控制了我，因為我的父母還活著，我還沒有盡到贍養他們的義務。」



根據澳洲統計局的最新數據，約 800 萬 (41％) 15 歲或以上的澳洲人曾遭受過身體暴力或性暴力。





其中，23% 的女性和 7.3% 的男性報告指，自己遭受過來自親密伴侶的暴力。



Amy 的心理諮詢記錄顯示，她曾患有嚴重的抑鬱症。 Credit: supplied by Amy

是否應報警的掙扎

Amy 表示，當她意識到自己處於一段「不平等的關係」後，她為是否報警而掙扎了很長的時間。



當時我拿的是伴侶簽證的過橋簽證。我很擔心，不知道報警後會不會被取消簽證。 Amy

她說：「我是希望簽證能夠有一個穩定的狀態，至少讓我這個 (簽證申請) 案件有個結果。不然(如果我不知道之後會發生甚麼)，報警是沒有意義的。」





Amy 說，她後來從一位人權律師了解到，在伴侶簽證擔保期間遭受家庭暴力的申請人，不必維持這段關係也可繼續申請永久居留權。這給了她一線的希望。



收聽節目 【移民困境】在澳洲應如何防止家庭暴力？ SBS Chinese 10/05/2023 05:57 Play

據 SBS 中文了解，在 2021-22 年年度的移民計劃中，有 755 名伴侶簽證的申請人表示自己遭受家庭暴力，其中 721 人的永久居留簽證申請最終獲批。





Amy 向 SBS 中文表示，自己當時幾乎每天 24 小時受到監視，基本沒有自由時間。2021 年 3 月的一天，她趁著去看醫生的機會終於逃離。





為了避免當時伴侶的懷疑，她只帶了一個背囊，裝了筆記簿電腦和一些衣服。順利逃離兩天後，她終於鼓起了勇氣報警。



我當時覺得是一種逃命的狀態…… 整個人的精神狀態和心理狀態已經瀕臨崩潰。 Amy

「我真的很害怕，我報警他會不會報復我？但我當時已經想清楚了，報警才能活下來。」





報警後，Amy 在政府提供的庇護所裡住了三個月。等待了數月後，Amy 的永居申請於 2021 年 8 月獲批。



Amy 於 2021 年 8 月正式成為澳洲永久居民。 Credit: Supplied by Amy 聯邦內政部一位發言人向 SBS 中文表示，澳洲對針對任何人的家庭暴力都是「零容忍」，無論他們是永久居民抑或臨時簽證持有人。





澳洲移民法規允許一些簽證申請人 (主要是伴侶簽證申請人) 在遭受擔保伴侶的家庭暴力導致關係破裂後，獲得永居簽證。



澳洲政府將會在 2023-24 年聯邦財案中投入更多資金，來幫助遭受家暴的簽證持有人。 聯邦內政部發言人

發言人補充：「自 2023 年 3 月 31 日起，《1994 年移民條例》(Migration Regulations 1994) 下的一項新文書明確了對家庭暴力的證據要求，減少了家暴受害者依據《家庭暴力條款》(Family Violence Provisions) 申請簽證的負擔。」



家暴環境對孩子的影響

Amy 向 SBS中文表示，自己當時和前任的父母住在一起，她發現暴力在這個家庭裡並不是甚麼新鮮事。





Amy 說：「他父母之間也存在很嚴重的家庭暴力，他爸爸也打他媽媽…… 他父親經常用家鄉話罵他的母親，罵得很兇。」





她認為，這種「不健康」和「不平等」的父母關係，對前任的暴力行為產生了深遠影響。



我感覺整個環境好像 (他們都認為) 暴力是一種生活的方式。 Amy

澳洲統計局的數據顯示，大約有 260 萬 18 歲及以上的澳洲人 (13％) 曾在 15 歲之前目睹過父母間的家暴情景。



墨爾本心理學家趙昱瀅向 SBS 中文表示，在家暴環境中長大的孩子可能會對暴力「深惡痛絕」或者「合理化」這一行為。





「如果他 (孩子) 同情母親的話，他就會立志，當他長大成為一個丈夫的時候，堅決不會這樣。」





「但是，也有可能他認同的是他的父親，因為他父親在這個關係裡是一個強權角色。如果他從心理上認同了父親，那麼很有可能他就會合理化他 (父親)，覺得這個事情 (家庭暴力) 是正常的。」



澳洲統計局的數據顯示，遭受來自親密伴侶暴力的受害者絕大多數是女性。 Credit: ABS

沉默的大多數

趙昱瀅說，在她工作的三年中，前來諮詢的大多數家暴受害者都沒有報警。





1800RESPECT 是澳洲性侵犯與家庭暴力救助服務組織。該機構的一名發言人向 SBS 中文表示，來自不同文化和語言背景的人可能會遭受其他額外形式的家庭暴力，在尋求支援方面亦會遇到更多障礙。





發言人說：「(這些障礙) 包括語言不通、歧視、移民 (包括簽證) 的問題、缺乏家庭和社區的支持…… 以及對獲得幫助和保護的法律系統了解有限。」





趙昱瀅亦強調，財務被管控、缺乏社會關係和語言障礙等，亦可能會阻礙移民女性受害者尋求幫助。





她說：「如果她有孩子，在這邊報警或者婚姻破裂對她來講，可能要獨自生活、撫養孩子。那獨自承擔責任的恐懼、壓力和未來未知等等，會讓她選擇留下並原諒。」





趙昱瀅說，與大多數沉默的受害者相比，找她做心理諮詢的受害者只是小部份。但她表示，能夠選擇向外界披露自己的經歷已經屬於「相對不錯」。



至少她知道有一些渠道可以去找。可能我們沒看到的更多人，她們可能根本不知道該怎麼求助。 趙昱瀅

Amy 說，自己已經讀完社工課程，未來將致力於從事幫助遭受家暴的未成年人士。 Credit: Supplied by Amy 離開前任後，Amy 搬了家，修讀社工課程。她說，走出家庭暴力的陰影並不容易，有時候她還會發噩夢，夢到那些她最害怕的東西。





她說：「有時候發噩夢，我又被人家追著打。醒了我就會說：『很好，那些只是做夢而已。你看，你現在不是躺在香噴噴的床上嗎？很安全，你不用害怕』。」





Amy 說，自己在報警後收到很多善意的幫助。她現在致力於成為一名社工，幫助遭受家暴的未成年人士。





她鼓勵那些和她有類似經歷的受害者，不要害怕尋求幫助。



你只要有勇氣脫離這種關係、向外界尋求幫助，這個社會全都是願意幫助你的人。 Amy

她說：「我們是家庭暴力的受害者，但我們不僅限於此。我們是倖存者。我們會活下來，我們會生活得更好。」





如果讀者或身邊有人正遭受家庭暴力，請致電以下熱線：



如遇緊急情況，請致電 000

性侵犯與家庭暴力救援服務熱線 1800RESPECT ：1800 737 732

生命救助熱線 Lifeline ：13 11 14

兒童求助熱線 Kids Helpline： 1800 55 1800

男性支援熱線 MensLine Australia ：1300 789 978

傳譯服務： 131450



