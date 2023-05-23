「他視自己為我的領導」：伴侶簽證申請人遭受家暴的自白

要點：
- 無論簽證情況如何，家庭暴力受害者都不必為留在澳洲而去維持一段關係。
- 澳洲統計局 (ABS) 數據顯示，四成 15 歲或以上澳洲人曾經遭受過身體或性暴力。
- 心理學家和家暴救助組織表示，移民女性受害人在尋求幫助時會面對更多障礙。
本文含有涉及家庭暴力及自殺念頭的內容。
2017 年，Amy (*化名) 來到澳洲讀書。隨後，她愛上了一個「靦腆、可愛、真誠」的男性，以為他們會一直幸福美滿地生活下去。
Amy 原本可以自己申請永久居留權。但為了幫助對方經營小生意，她放棄了學業，將留在澳洲的希望寄託在其身上，選擇由對方擔保申請伴侶簽證。
但不久後，Amy 注意到眼前的男朋友「有一點暴躁，脾氣不太好」，經常在工作時砸東西並辱罵她。
「在他的認知裡面，他是我的領導，他要控制我的行為，他要把我訓練得像個工具人一樣，他認為這樣才能把生意的利益最大化。」
他還把這種認知帶到了我們的關係裡面，就變成了一種權力失衡的不對等的關係。Amy
漸漸地，口頭辱罵變成了肢體暴力。 Amy 接受 SBS 中文訪問時表示，自己曾在一星期內，身上出現 17 處傷口，包括胸部近 10 厘米的淤血，都是在被對方拳打腳踢所造成。
她說：「壓力很大的時候，我也有想過自殺…… 但理智控制了我，因為我的父母還活著，我還沒有盡到贍養他們的義務。」
根據澳洲統計局的最新數據，約 800 萬 (41％) 15 歲或以上的澳洲人曾遭受過身體暴力或性暴力。
其中，23% 的女性和 7.3% 的男性報告指，自己遭受過來自親密伴侶的暴力。
Amy 的心理諮詢記錄顯示，她曾患有嚴重的抑鬱症。 Credit: supplied by Amy
是否應報警的掙扎
Amy 表示，當她意識到自己處於一段「不平等的關係」後，她為是否報警而掙扎了很長的時間。
當時我拿的是伴侶簽證的過橋簽證。我很擔心，不知道報警後會不會被取消簽證。Amy
她說：「我是希望簽證能夠有一個穩定的狀態，至少讓我這個 (簽證申請) 案件有個結果。不然(如果我不知道之後會發生甚麼)，報警是沒有意義的。」
Amy 說，她後來從一位人權律師了解到，在伴侶簽證擔保期間遭受家庭暴力的申請人，不必維持這段關係也可繼續申請永久居留權。這給了她一線的希望。
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【移民困境】在澳洲應如何防止家庭暴力？
SBS Chinese
10/05/202305:57
據 SBS 中文了解，在 2021-22 年年度的移民計劃中，有 755 名伴侶簽證的申請人表示自己遭受家庭暴力，其中 721 人的永久居留簽證申請最終獲批。
Amy 向 SBS 中文表示，自己當時幾乎每天 24 小時受到監視，基本沒有自由時間。2021 年 3 月的一天，她趁著去看醫生的機會終於逃離。
為了避免當時伴侶的懷疑，她只帶了一個背囊，裝了筆記簿電腦和一些衣服。順利逃離兩天後，她終於鼓起了勇氣報警。
我當時覺得是一種逃命的狀態…… 整個人的精神狀態和心理狀態已經瀕臨崩潰。Amy
「我真的很害怕，我報警他會不會報復我？但我當時已經想清楚了，報警才能活下來。」
報警後，Amy 在政府提供的庇護所裡住了三個月。等待了數月後，Amy 的永居申請於 2021 年 8 月獲批。
聯邦內政部一位發言人向 SBS 中文表示，澳洲對針對任何人的家庭暴力都是「零容忍」，無論他們是永久居民抑或臨時簽證持有人。
Amy 於 2021 年 8 月正式成為澳洲永久居民。 Credit: Supplied by Amy
澳洲移民法規允許一些簽證申請人 (主要是伴侶簽證申請人) 在遭受擔保伴侶的家庭暴力導致關係破裂後，獲得永居簽證。
澳洲政府將會在 2023-24 年聯邦財案中投入更多資金，來幫助遭受家暴的簽證持有人。聯邦內政部發言人
發言人補充：「自 2023 年 3 月 31 日起，《1994 年移民條例》(Migration Regulations 1994) 下的一項新文書明確了對家庭暴力的證據要求，減少了家暴受害者依據《家庭暴力條款》(Family Violence Provisions) 申請簽證的負擔。」
家暴環境對孩子的影響
Amy 向 SBS中文表示，自己當時和前任的父母住在一起，她發現暴力在這個家庭裡並不是甚麼新鮮事。
Amy 說：「他父母之間也存在很嚴重的家庭暴力，他爸爸也打他媽媽…… 他父親經常用家鄉話罵他的母親，罵得很兇。」
她認為，這種「不健康」和「不平等」的父母關係，對前任的暴力行為產生了深遠影響。
我感覺整個環境好像 (他們都認為) 暴力是一種生活的方式。Amy
澳洲統計局的數據顯示，大約有 260 萬 18 歲及以上的澳洲人 (13％) 曾在 15 歲之前目睹過父母間的家暴情景。
墨爾本心理學家趙昱瀅向 SBS 中文表示，在家暴環境中長大的孩子可能會對暴力「深惡痛絕」或者「合理化」這一行為。
「如果他 (孩子) 同情母親的話，他就會立志，當他長大成為一個丈夫的時候，堅決不會這樣。」
「但是，也有可能他認同的是他的父親，因為他父親在這個關係裡是一個強權角色。如果他從心理上認同了父親，那麼很有可能他就會合理化他 (父親)，覺得這個事情 (家庭暴力) 是正常的。」
澳洲統計局的數據顯示，遭受來自親密伴侶暴力的受害者絕大多數是女性。 Credit: ABS
沉默的大多數
趙昱瀅說，在她工作的三年中，前來諮詢的大多數家暴受害者都沒有報警。
1800RESPECT 是澳洲性侵犯與家庭暴力救助服務組織。該機構的一名發言人向 SBS 中文表示，來自不同文化和語言背景的人可能會遭受其他額外形式的家庭暴力，在尋求支援方面亦會遇到更多障礙。
發言人說：「(這些障礙) 包括語言不通、歧視、移民 (包括簽證) 的問題、缺乏家庭和社區的支持…… 以及對獲得幫助和保護的法律系統了解有限。」
趙昱瀅亦強調，財務被管控、缺乏社會關係和語言障礙等，亦可能會阻礙移民女性受害者尋求幫助。
她說：「如果她有孩子，在這邊報警或者婚姻破裂對她來講，可能要獨自生活、撫養孩子。那獨自承擔責任的恐懼、壓力和未來未知等等，會讓她選擇留下並原諒。」
趙昱瀅說，與大多數沉默的受害者相比，找她做心理諮詢的受害者只是小部份。但她表示，能夠選擇向外界披露自己的經歷已經屬於「相對不錯」。
至少她知道有一些渠道可以去找。可能我們沒看到的更多人，她們可能根本不知道該怎麼求助。趙昱瀅
離開前任後，Amy 搬了家，修讀社工課程。她說，走出家庭暴力的陰影並不容易，有時候她還會發噩夢，夢到那些她最害怕的東西。
Amy 說，自己已經讀完社工課程，未來將致力於從事幫助遭受家暴的未成年人士。 Credit: Supplied by Amy
她說：「有時候發噩夢，我又被人家追著打。醒了我就會說：『很好，那些只是做夢而已。你看，你現在不是躺在香噴噴的床上嗎？很安全，你不用害怕』。」
Amy 說，自己在報警後收到很多善意的幫助。她現在致力於成為一名社工，幫助遭受家暴的未成年人士。
她鼓勵那些和她有類似經歷的受害者，不要害怕尋求幫助。
你只要有勇氣脫離這種關係、向外界尋求幫助，這個社會全都是願意幫助你的人。Amy
她說：「我們是家庭暴力的受害者，但我們不僅限於此。我們是倖存者。我們會活下來，我們會生活得更好。」
如果讀者或身邊有人正遭受家庭暴力，請致電以下熱線：
- 如遇緊急情況，請致電 000
- 性侵犯與家庭暴力救援服務熱線 ：1800 737 732
- 生命救助熱線 ：13 11 14
- 兒童求助熱線 1800 55 1800
- 男性支援熱線 ：1300 789 978
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