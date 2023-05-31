副州长库克有望接任 成西澳下一任州长

要点： 库克 (Roger Cook) 准备接替麦高文(Mark McGowan) 成为西澳的下一任州长。

另一位竞争者是卫生厅长桑德森（Amber-Jade Sanderson)，但她已宣布退出竞逐。

库克自 2017 年以来一直担任副州长，并在新冠疫情大流行的高峰期担任卫生厅长。

在卫生厅长桑德森退出工党领袖竞选后，库克准备接替麦高文成为下一任西澳州长。





较早前主要的“政坛中介人”（power brokers）转而支持库克及交通厅长萨菲奥蒂为他副手的组合。桑德森向《西澳洲报》表示：“为了团结和稳定的利益”而退出竞选。





自工党 2017 年在西澳执政以来，库克一直担任副州长，现有望成为该州的第 31 任州长。



LISTEN TO 麦高文筋疲力尽 下周退出政坛 SBS Chinese 30/05/2023 06:24 Play

57岁的库克在新冠疫情大流行最严重的时期担任卫生厅长，然后他出任目前的州发展、就业和贸易职务。





在萨菲奥蒂于周二与库克会面，并同意担任他的副手之前，一场持久的领导权之争已经隐约显现。





17 名国会议员与澳洲制造业工人工会 (AMWU) 结盟并一致支持库克，将大多数左翼派系转移到他的阵营。





萨菲奥蒂在一份声明中说：“副州长和我在议会中共事了 15 年，在内阁中共事了 6 年。”





“我们最重要的是提供稳定的领导，这是我们国家现在需要的。”





“副州长和我将继续与我们的议会同事接触，因为我们寻求为西澳州提供统一和稳定的领导，并为党提供共识票。”



紧急服务厅长道森（Stephen Dawson）表示，澳洲制造业工人工会相信库克具备担任州长的必要经验。





道森说：“毫无疑问，作为我们的政府，强项之一就是我们处理新冠疫情的方式。当然，库克是其中重要的一部分。”





“桑德森是位极好的厅长。不过，她担任厅长仅一年半多的时间。”





“她在目前的职务中，面临着一项重大的任务。”





道森淡化了工党左派内部不团结的说法，并支持桑德森有朝一日会领导该党。





他说：“我相信，如果库克成为西澳的下一任州长，就不会出现分歧。”





桑德森在 2021 年才成为内阁厅长，负责环境和商业事务，然后在政治迅速崛起期间转向卫生领域。





她早些时候赢得与联合工人工会有关联，大约二十多个国会议员中大多数人的支持。





她退出州长竞选意味着该党可能会避免在数周内向普通会员进行拉票。





整个议会党团预计将于下周初举行会议。





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